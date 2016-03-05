Müjdat Gezen Zaman gazetesine 'destek' tweetini yalanladı

Sanatçı Müjdat Gezen, Zaman gazetesine kayyum atanmasıyla ilgili Twitter'daki bir hesaptan yapılan; "Zaman gazetesi'ne yapılanlara tepki göstermekle cemaatci veya darbeci olmazsın. Olsan olsan, sadece "insan" olursun!" açıklamalarının kendisine ait olmadığını belirtti.

Müjdat Gezen, Çağdaş Ses'ten Erman Çimen’e yaptığı açıklamada sosyal medyada herhangi bir hesabı olmadığını belirterek "Böyle bir açıklamam yok.. Ayrıca ne Twitter'da ne de Facebook'da bir hesabım bulunmuyor. Bu haberleri ilk defa sizden duyuyorum" diye konuştu.