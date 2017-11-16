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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayanın cezası belli oldu

"Mehmet Ali Aligül'e, 'Yakarak mala zarar verme' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi"

16 Kasım 2017 14:24

Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni (MSGM) kundakladığı gerekçesi ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aligül'e, "Yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, güvenlik kamerası görüntüleri olayın kundaklama olduğu ortaya çıkmıştı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde sanığın gece vakti Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezine giderek elinde bulunan şişedeki benzini, binanın öğrenci giriş kısmına dökerek yangın çıkardığı anlatılmıştı

İddianamede, Aligül'ün "yakıcı ve yanıcı madde kullanarak yakmak suretiyle mala zarar verme" ve "yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından 1 yıl 2 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Öte yandan iddianamede, Aligül'ün işlediği suçların TCK'nın 29. maddesindeki "haksız tahrik" suçu kapsamında değerlendirilerek cezada indirim yapılması da talep edilmişti.

 

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