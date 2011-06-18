Müjdat Gezen: O davadan beraat edeceğim

T24- Balkon konuşmasında "helalleşme" vurgusu yaparak, siyasilere ve gazetecilere açtığı 15 davayı geri çeken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Müjdat Gezen'i bu listenin dışında tuttu. Gezen, "O davadan beraat edeceğim" dedi.

Erdoğan'ı kızdıran sözler

Erdoğan, bir televizyon programında, 'Bazı anketlerde AKP'yi yüzde 50 gösteriyorlar. Aslında Aziz Nesin kriterlerine göre yüzde 60 çıkması gerekirdi' diyen Gezen hakkında 50 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.

O davadan beraat edeceğim

4 gündür bel fıtığı teşhisiyle tedavi gören ve dün taburcu edilen Gezen, şöyle dedi: Başbakan'a aptal diyecek kadar aptal değilim. Ben, Başbakan'ın istediği sanatçı tipi değilim. Başbakan'a kırgınlığım yok. O davadan beraat edeceğim. Çünkü içtihat diye bir şey var. Aziz Nesin 'Türk insanının yüzde 60'ı aptal' dedi. Ben demedim. Demiş olsam eğer içtihada göre yine beraat edeceğim' dedi.