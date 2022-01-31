Müjdat Gezen, köşe yazarlığına geri döndü

Ünlü tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesinde köşe yazısı yazmaya başladı.

Gezen, bugün yayımlanan ilk yazısında “Yıllar sonra yine Cumhuriyet” başlığı kullandı. Yazısında geçmişte de gazetelerde çalıştığını belirten Gezen, “Ama ben gazeteci değilim. Bu işten ekmek yiyen, emek veren, hakkı yenen dostlarımın, ben hakkını yiyemem” dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yaşanan sendika tartışmasının ardından işten çıkarma ve istifaları hatırlatan Gezen, özetle şunları yazdı:

“Cumhuriyet’e gelirken ilk işim ayrılan arkadaşlarımızla görüşmek oldu. O kadar çok yargılanıyorum ki artık kimseyi yargılamıyorum. Ama her iki tarafı da dinlemeden ve iyi bir orta nokta bulmadan yazamazdım. Sonunda her şey tatlıya bağlanınca, ben de teklifi kabul ettim. ‘Cumhuriyet’i yaşatmak bir görevdir’ Bu tümceyi salt gazetem için kullanmıyorum. Ama Atatürk’ün kurduğu bir gazeteyi de boş geçmeyi kendime hiç yakıştıramam. Bu gazete sonsuza kadar yaşayacak. Günün birinde teknik o denli ilerleyecek ki gazeteler yerine (şimdilerde de olduğu gibi) ne teknikler çıkacak neler. Ben onları göremeyeceğim ama Cumhuriyete bir borcum var.”

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