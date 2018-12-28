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Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararına itiraz etti

Gezen ifadelerinin alınmasından sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

28 Aralık 2018 18:24

Halk TV'de katıldıkları bir programda söylediği sözler gerekçe gösterilerek Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen, adli kontrol kararına itiraz etti.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ifadelerinin alınmasından sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, haftada bir gün karakolda imza vermesi gereken iki sanatçının yurt dışına çıkışlarının yasaklandığını açıklamıştı.

Açıklamada, Müjdat Gezen'in "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, Metin Akpınar'ın ise "Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildikleri belirtilmişti.

BBC Türkçe'nin dikkati çektiğini göre Gezen hakkındaki adli kontrol kararına itiraz etti. 

 

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