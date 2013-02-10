Müjdat Gezen: Gerekirse dağa çıkar, PKK'lılara 'bu işi bitirin' derim

Sinema ve tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, “Bu ütopik bir düşünce ama barış gelecekse ve deseler ki "Senin sözün geçer, dağa çıkan Kürtlerle git konuş" elbette gidip konuşurum” dedi. “Muhalefete muhalefet yapmak pek etik gelmez bana” diyerek CHP’yi eleştirmekten kaçınan Gezen, “Ben bağımsızım. Benim CHP'ye yakınlığım yok ki. CHP içindeki bir kanada yakın olayım. Ben bir sosyalistim” diye konuştu.

Kübra Parmaksızoğlu’nun Habertürk’te yayımlanan röportajının bir bölümü şöyle:



Türkiye'de Kürtlere haksızlık yapıldı mı?



"Alavere dalavere, Kürt Mehmet nöbete" diye bir laf vardı dayımdan duyduğum. Uyanık İstanbul çocukları Kürt çocuklarını nöbete yazdırırdı. Yılların getirdiği ezilmişliğin bir gün mutlaka patlaması yaşanacaktı. Ben bu meseleye çok insani bir yerden bakıyorum.



Müzakere sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?



Barışçı olmaktan yanayım. Konfüçyüs savaş meydanına gitmiş, yerlerde binlerce ölü var. "Yazık, biraz daha beklemelilerdi, kendiliklerinden öleceklerdi" demiş.



Barış için atılan adımları destekliyor musunuz?



Her türlü desteği vereceğiz. Bunun başka yolu yok. Kim ister kan dökülmesini, "Çocuklar Ölmesin" diyor ya Aziz Nesin... Savaş çok kötüdür, bir an evvel durması lazım. Herkes taşın altına elini sokmalı.



Kürtler haksızlığa uğradıklarını düşünmese dağa çıkmazlardı, diyorsunuz...



Evet. Bunu sadece ben söylemiyorum herkes söylüyor.



Kürtlerin kimlik konusundaki talepleri...



Bölünme olmadıkça her talebin makul olduğunu düşünüyorum.

Barış için, "Vurulma tehlikesi dahi olsa dağdakilerle konuşabilirim" demişsiniz.

Bu ütopik bir düşünce ama barış gelecekse ve deseler ki "Senin sözün geçer, dağa çıkan Kürtlerle git konuş" elbette gidip konuşurum.



Peki çıksanız onlara ne dersiniz?



"Bu işi bitirin artık" derim.



CHP bölünür mü ya da bölünmeli mi?



Hayır, bölünmesini istemem. Hiçbir parti bölünmesin. AKP de bölünmesin. Demokrasi ancak kemikleşmiş partiler olursa gelişebilir. Tayyip Erdoğan giderse AKP bölünür diyenler var. Bence bölünmemeli.



Siz CHP içinde kendinizi hangi kanada daha yakın hissediyorsunuz?



Ben bağımsızım. Benim CHP'ye yakınlığım yok ki. CHP içindeki bir kanada yakın olayım. Ben bir sosyalistim.



CHP'nin eleştirdiğiniz tarafları var mı?



Muhalefete muhalefet yapmak pek etik gelmez bana. İlerde bir gün kazara CHP iktidara gelse onları da eleştiririm.



CHP'nin etkin bir muhalefet yaptığını düşünüyor musunuz?



Hayır düşünmüyorum. Ama buna fırsat verilip verilmediği konusunda da şüphelerim var.