Müjdat Gezen: Erdoğan, ailesi, çocukları bizim filmlerimizle büyüdü; arkamızdaki kitle onun seçmen sayısını üçe katlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef göstermesi sonrası polis eşliğinde ifade vermeye çağrılan, sonrasında mahkemeye çıkarılan sanatçı Müjdat Gezen, "Tayyip Erdoğan şunu unutuyor. Kendisi, ailesi, çocukları, pek çok insan Metin Akpınar'ın, Müjdat Gezen'in filmleriyle, parodileriyle büyüdüler. Sanıyorlar ki bizim arkamızda kimse yok. Halbuki bizim arkamızdaki kitle onun seçmen sayısını en az üçe katlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği sanatçı Müjdat Gezen DW Türkçe'den Nevşin Mengü’ye açıklamalarda bulundu.

Gezen, yaşanan sürece ilişkin kendisine yöneltilen, Korkmuyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hiç. Korkutmak çok tehlikelidir. Gün gelir korkutmak, korkutanı da korkutur. Ben bunların feriştahını yaşadım Kenan Evren zamanında. Ayağımıza zincir de vurdular bizim. 12 Mart'ta, 12 Eylül'de çekmediğimiz kalmadı. Bunların korkusu dağları aşmış. Belli ki o kadar korkuyorlar."

Gezen şöyle devam etti:

"Hele İstanbul Ankara İzmir'i verirlerse o korku ayyuka çıkacak. Cumhurbaşkanı diyor ki, ' Bu kadıköy'de oturanlar kaymak tabaka' diyor. 'Türkiye yıkılsa bunların kılı kıpırdamaz' diyor. Ben de dedim ki ben sana böyle bir izin vermiyorum. Benim vatanseverliğimi yargılama hakkını sen nasıl kendinde buluyorsun, haddini bil. Sen bütün dünyaya parmak sallayıp haddini bil diyorsun. Bu sözcü suçsa eğer Cumhurbaşkanı her gün 200 kere suç işliyor. Tayyip Erdoğan şunu unutuyor, kendisi, ailesi, çocukları Metin Akpınar'ın, Müjdat Gezen'in filmleriyle büyüdüler. Sanıyorlar ki bizim arkamızda kimse yok. Halbuki bizim arkamızdaki kitle onun seçmen sayısını en az üçe katlar. O bunu bilmiyor ya da biliyor, 'Ben onlara bile bunu yaparım' demeye getiriyor."