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Deutsche Welle

Muižnieks'ten Türkiye açıklaması

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nil Muiznieks, sığınmacı krizinin çözümü konusundaki müzakerelere atıfta bulunarak, AB'nin yapacağı mali yardımların Türkiye'deki insan hakları durumunu değiştirmeyeceğini belirtti.

04 Kasım 2015 22:41


Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nil Muiznieks, Brüksel'de Alman KNA haber ajansının sorularını yanıtladı. Muiznieks, AB'nin Türkiye'ye yapacağı mali yardımların Türkiye'deki insan hakları durumunu değiştirmeyeceğini belirterek, 'bu konudaki her tür umudun yanıltıcı olduğunu' söyledi.

Avrupa Birliği ile Türkiye 15 Ekim'de, sığınmacı krizinin çözümünde yakın bir işbirliğini öngören bir plan taslağı üzerinde anlaşmaya varmıştı. Müzakereleri süren plana göre, Türkiye'den sığınmacıların kabulü ve sınırların korunması konusunda daha fazla çaba sarfetmesi bekleniyor, AB'nin ise bunun karşılığında Türkiye'ye 3 milyar euroluk mali yardım yapması ve Türk vatandaşlarına vize kolaylıkları sağlaması öngörülüyor.

"Mali yardımlar kontrol edilmeli"

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nil Muiznieks, Türkiye'nin sğınmacılar konusunda acil yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. AB'nin olası bir anlaşmanın neticelerini iyi hesaplaması gerektiğini belirten AB Konseyi yetkilisi, yapılacak mali yardımların nerede kullanıldığının da iyi denetlemesi gerektiğini ifade etti.

Sığınmacıların Türkiye'de 'misafir' statüsünde tutulduğunu ve bu nedenle iltica başvurusu yapma hakkı olmadığını belirten Nil Muiznieks, ayrıca medya kuruluşu çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının da endişe verici olduğunu söyledi. İnsan Hakları Komiseri, AB'nin Türkiye ile müzakerelerde tüm bu hususları gözardı etmemesi çağrısı yaptı.

Türkiye, 47 üyeli Avrupa Konseyi'ne 1949 yılında üye olmuştu. Merkezi Strasbourg'da bulunan Konsey, Avrupa Konseyi Konvansiyonu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi devletler hukukuna tabi, bağlayıcı anlaşmalar kabul etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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