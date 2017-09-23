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Mühürü söküp otele giren müdür ve ağabeyine gözaltı

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da eksiklikleri nedeniyle mühürlenen otelin müdürü ile ağabeyi, mühürü söküp içeriye girince hırsızlık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı

23 Eylül 2017 20:46

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da eksiklikleri nedeniyle mühürlenen otelin müdürü ile ağabeyi, mühürü söküp içeriye girince hırsızlık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Kent girişinde D-100 Karayolu kenarında faaliyet gösteren otel ve yanındaki restoran, 2 hafta önce gıda ve konaklama yönünden çeşitli eksiklikleri nedeniyle mevzuat gereği zabıta tarafından mühürlendi. Otelin arka kapısında mühürü söküp içeri giren 2 kişiyi gören bir kişi polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekibi, otelin restoran kısmında yakaladığı 2 kişinin otelin müdürü N.Ö. ve onun ağabeyi N.Ö. olduğunu belirledi. Mühürü kırılarak açılan kapının girişinde alet çantası da bulundu. Ayrı ekip araçlarına bindirilen otel müdürü ve ağabeyi, otel sahibi olan İ.K.\'nin oteli kontrol etmeleri için kendilerini gönderdiğini ileri sürdü. Ağabey N.Ö., \"Biz girmek istemedik. Orada alet çantası gördük, kapıyla oynandığını görünce oraları toparlayacaktık. \'Ne var ne yok\' ona bakmak amacıyla girdik. İçeride bazı eksik malzemeler vardı\" dedi.
Bunun üzerine çağrılan İ.K. da otelin çevresini kontrol etmeleri için gönderdiğini, içeriye girmelerini söylemediğini ifade etti. Hırsızlık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan ağabey kardeş, karakola götürüldü.

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