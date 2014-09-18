Mühürlenen Kürtçe okulda protesto; 50 kişi gözaltında

Diyarbakır’da Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi, Kürdi-Der ve Eğitim Destek Evleri tarafından açılan ve Valilik kararıyla mühürlendikten sonra DBP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt’ün sökmesiyle önceki akşam yeniden mühürlenen Kürtçe ders verilecek Ferzad Kemanger İlkokulu’nun mühürü dün ikinci kez söküldü. Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'da Kürtçe eğitim vereceği öne sürülen okulun önünde bekleyen grup tarafından AA muhabirlerine saldırıda bulunuldu. Olaylarda 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanlığınca düzenlenen, aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt'ün de bulunduğu grup tarafından Bağlar ilçesinde Kürtçe eğitim vereceği önü sürülen okulun önüne kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından mührü sökülen okulun önünde bir grup beklemeye başladı.

Molotofkokteyli atan gruba polis müdahale etti. Bu sırada bazı göstericiler, olayı görüntüleyen AA muhabirlerine saldırdı.

Saldırıda AA foto muhabiri Hüseyin Bağış bacağından bıçaklandı, muhabir Aziz Aslan darbedildi. Olayda Aslan'ın kamerası zarar gördü. Göstericiler olay yerine gelen ambulansın geçişine bir süre izin vermedi. Daha sonra Bağış ve Aslan, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi atına alındı. Bağış'ın bacağına 3 dikiş atıldı. Müdahalenin ardından grup dağıldı. Olaylarda 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.