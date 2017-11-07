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Mühürlenen dernek lokallerinde kumar oynayan 245 kişiye 55 bin lira ceza

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kumar oynatıldığı için mühürlenen 3 ayrı dernek lokalinde mühür sökülerek kumar oynadıkları belirlenen 245 kişiye 227'şer lira idari para cezası verildi, dernek yönetici 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

07 Kasım 2017 14:53

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kumar oynatıldığı için mühürlenen 3 ayrı dernek lokalinde mühür sökülerek kumar oynadıkları belirlenen 245 kişiye 227\'şer lira idari para cezası verildi, dernek yönetici 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak ve Çınarcık Sokak\'ta bulunan, bir süre önce kumar oynandığı için mühürlenen 3 dernek lokaline tekrar baskın düzenledi. Ekipler, kapısındaki mühür sökülerek içeride \'tombala\' adı altında kumar oynayan 245 kişiye 227\'şer lira olmak üzere toplam 55 bin 615 lira idari para cezası uyguladı, dernek yetkilisi 3 kişi hakkında da \'Kumar oynamak için yer temin etmek ve mühür sökmek\' suçlarından yasal işlem başlattı.

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