'Muhteşem Yüzyıl dizi değil belgesel'

Araştırmacı-yazar Talha Uğurluel Kayseri’deki Melikşah Üniversitesinde, Muhteşem Yuzyıl dizisi için, "Kimse kimseyi aldatmasın bu bir dizi değil, belgesel" dedi.

’Kanuni Sultan Süleyman, Topkapı Sarayı ve Harem ’ konulu konferansta konuşan Talha Uğurluel, 'dizide işlenen kişilerin gerçek olduğunu, kronolojik sıralamanın da doğru olduğunu ancak şahsiyetlerin dizide berbat işlendiğini' söyledi. Uğurluel, dizinin izleyenleri hiç de rahatsız etmediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Muhteşem Yüzyıl’ ile ilgili her gün onlarca mesaj alıyorum. Bizim insanımız demek ki tarihimizin anlatıldığı bu yapıtı dizi gibi izlemiyor. Belgesel gözüyle bakıyor. Muhteşem Yüzyıl dizi değil, belgeseldir. Çünkü gerçek isimleri, gerçek kurmacayı kullanıyorlar. Şahsiyetlerin karakterlerine gelince, gerçeğe aykırı anlatımlarda bulunuyorlar. Kimse kusura bakmasın ama, Muhteşem Yüzyıl bir belgeseldir."

Uğurluel, dizide canlandırılan ’ Hürrem Sultan ’ karakterinin halk arasında ’Hürrem’ olarak anılmasına ilişkin, " İslam tarihinde Hürrem Sultan kadar cami yaptıran hiçbir hanım sultan yokken, dizide Hürrem Sultan’ı entrikacı bir kadın gibi gösteriyorlar. Bu film ile toplumun mühim tarihi şahsiyetlerine saygı duymasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Sizin annenize ismiyle hitap edilse razı olur musunuz ?" diye konuştu.

(DHA)