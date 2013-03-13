'Muhteşem Yüzyıl' davasında takipsizlik kararı

"Muhteşem Yüzyıl" dizinin yönetmenleri Yağmur Taylan ve Durul Taylan ile oyuncular Halit Ergenç ve Meryem Uzerli hakkında, Kanuni Sultan Süleyman'ın hatırasına hakaret ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki oyuncuların rollerinin tarihi aşağıladığını, o dönem yaşanmamış olayları olmuş gibi gösterdiğini, Kanuni Sultan Süleyman'ın karalanarak topluma yanlış tanıtıldığını ve tarihi değerlerin de ayaklar altına alındığını iddia eden Ömer Faruk Bildirici ve İnci Bildirici, dizinin yönetmenleri ile 2 oyuncusu hakkında soruşturma açılması ve yayından kaldırılması talebiyle savcılığa şikayette bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, hakaret suçunun ancak hayatta bulunan kişilere karşı işlenebileceği, ölen kişiye yapılan hakarete ilişkin ise ikinci dereceye kadar yakınları ile eş ve kardeşlerinin şikayette bulunabileceği belirtildi. Ömer Faruk ve İnci Bildirici'nin, Kanuni Sultan Süleyman'ın hatırasına hakaret yapıldığı iddiasıyla ilgili şikayet ve yetkisinin bulunmadığı kaydedildi.

Dizinin tarihsel olaylardan ilham alınarak kurgusal nitelikte yazılan senaryoya göre hazırlandığı, filmdeki olayların kurgudan ibaret olduğu, bu açıdan suçun unsurlarının oluşmadığını ifade eden savcılık, film ve yapımlarla ilgili RTÜK'ün resen, şikayet ve ihbar üzerine kanunda belirtilen idari yaptırımları uygulayabildiğine dikkati çekti.

Savcılık, bu gerekçelerle dizinin yönetmenleri Yağmur Taylan ve Durul Taylan ile oyuncular Halit Ergenç ve Meryem Uzerli hakkında ''kişinin hatırasına hakaret'' suçundan yürütülen soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

Savcılığın kararında, daha önce de aynı yönde başka bir kişi tarafından yapılan şikayetle ilgili verilen takipsizlik kararı da yer aldı.