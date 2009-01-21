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Spor

'Muhteşem üçlü' rekora koşuyor

Barcelona'nın yıldızları Thierry Henry, Samuel Eto'o ve Lionel Messi, kırılması güç bir rekora doğru gidiyorlar.

21 Ocak 2009 02:00

La Liga'da fırtına gibi esen Barcelona'nın yıldızları Thierry Henry, Samuel Eto'o ve Lionel Messi, kırılması güç bir rekora doğru gidiyorlar. Avrupa'nın en önemli 5 liginde, bu sezon sadece 4 takım, toplam 41 kez fileleri havalandıran bu üçlüden daha fazla gol bulmayı başardı.

Topladığı 50 puanla La Liga'da ilk yarı puan rekorunu kıran Barcelona, attığı 59 golle de bu alanda göz kamaştıran bir performans sergiliyor.

Atılan bu gollerin büyük bir bölümünde ise üç isim karşımıza çıkıyor. Geride kalan 19 haftada 18 gol atarak gol krallığında zirvede bulunan Samuel Eto'o, 12 kere rakip fileri havalandıran Lionel Messi ve attığı 11 golle bu sezon arsenal günlerini hatırlatan Thierry Henry...

Barcelona'nın hücum gücünü oluşturan bu muhteşem üçlü, attıkları toplam 41 golle Avrupa'nın birçok ünlü kulübünü geride bırakmış durumda. İtalya, İngiltere ve Fransa Ligi'nde hiçbir takım bu üçlünün maç başına elde ettiği 2,15'lik gol ortalamasını tutturamazken, İspanya ve Alman Ligi'nden sadece dört takım Eto'o-Messi-Henry üçlüsünü geçebildi.

La Liga'da 42 gol atan Atletico Madrid ile Bundesliga'da maç başına 2,47 gol ortalaması tutturan Hoffenheim ile 2,29'ar gol ortalamasını bulan Bayern Münih ve Werder Bremen, muhteşem üçlüyü geride bırakan takımlar oldular.

Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid de şu ana kadar attığı 41 golle, '3 silahşörler'le aynı gol sayısına sahip durumda bulunuyor.

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