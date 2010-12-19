-''MUHTEŞEM TÜRK'' SİLAHLA YARALANDI İSTANBUL (A.A) - 19.12.2010 - Uluslararası insan kaçakçılığı organizatörlerinden biri olduğu öne sürülen ve ''Muhteşem Türk'' lakabıyla bilinen Muammer Küçük, Fatih'te tabancayla bacaklarından vuruldu. Alınan bilgiye göre, Muammer Küçük, Sirkeci'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından vurulan Küçük, önce Özel Vatan Hastanesine, ardından da Özel JFK Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Küçük'ün diz kapaklarına iki kurşun isabet ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada, olay sırasında seken bir kurşun, yoldan geçen 34 MHT 92 plakalı otomobilin kapısına isabet etti. Otomobilde inceleme yapan polis, sürücünün de ifadesine başvurdu. Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. -10 İLDE DÜZENLENEN OPERASYON- İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda geçen yıl İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Hatay, Giresun, Yalova, Edirne, Antalya ve Mersin'de insan kaçakçılığı yapan bir suç örgütü olduğu tespit edilmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince ortaklaşa İstanbul ve diğer 9 ilde 6 aşamalı operasyon gerçekleştirilmişti. Yalova, İzmir, Edirne ve Antalya'da başlatılan operasyonun ilk 5 aşamasında toplam 215 kaçak ile bu kişileri yurt dışına çıkarmaya çalışan 16 organizatör yakalanmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler tutuklanmıştı. Operasyonun İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Hatay, Giresun ve Mersin'deki son aşamasında ise 70 adrese eş zamanlı baskın yapılmış ve suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Muammer Küçük'ün de aralarında bulunduğu 36 kişi yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Küçük ile 22 kişi tutuklanmıştı.