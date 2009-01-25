Muhteşem maçta gol yok

FENERBAHÇE: 0 - TRABZONSPOR: 0

MAÇTAN DAKİKALAR



İKİNCİ YARI

Turkcell Süper Lig'in 17. haftası dev bir maçla kapandı. Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan maçta Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaşırken, iki takım da gol atma becerisi gösteremedi.Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maçın ilk yarısında yüksek tempo vardı. Henüz ilk 2 dakikada Fenerbahçe adına Deivid, Trabzonspor adına da Umut net fırsatları kullanamadı.İlk 20 dakikanın ardından topa daha çok sahip olan konuk ekip, Yattara ve Gökhan'la pozisyonlar yakalarken, Fenerbahçe de Alex ve Güiza ile şanslar buldu.Seyir zevki yüksek ilk yarıdan gol sesi çıkmazken, ev sahibi takım ikinci yarıya daha atak başladı. 54'te Deivid'in kafa vuruşu tehlike yarattı, ancak 57'de en net pozisyonu bulan taraf Trabzonspor oldu. Gökhan Ünal, Volkan'la karşı karşıya kaldığı durumda topu kalecinin ayaklarına nişanlarken, 60. dakikada da çerçeveyi bulamadı.İlk yarıdaki gibi topa daha çok sahip olmaya başlayan konuk ekip, 63 ve 72'de Cale ile net fırsatları yine harcarken, kalan bölümde iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi.0-0'lık sonuçla Fenerbahçe'nin 4 maçlık galibiyet serisi son bulurken, ligdeki 3. beraberliğini alan sarı-lacivertliler, puanını 33 yaptı ve haftayı 5. sırada kapattı.10 yıldır kazanamadığı Kadıköy'den yine galibiyet çıkaramayan ve son 6 haftada sadece 2 galibiyet alan Trabzonspor ise 35 puanla lider Sivasspor'un iki puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.Fenerbahçe Şükrü SaracoğluBünyamin Gezer, Serkan Ok, Cem SatmanVolkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Edu, Roberto Carlos, Deivid, Selçuk, Emre, Uğur, Alex, GüizaSylva, Serkan, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Colman, Selçuk, Yattara, Umut, Gökhan2. dakikada soldan Roberto Carlos'un yaptığı uzun taç atışında, kale önünde Deivid'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üsten az farkla auta çıktı.Yine aynı dakikada Trabzonsor, Fenerbahçe karşısında önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Orta sahadan Selçuk'un ortasının ardından Fenerbahçe defansının arkasına sarkan Umut, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Umut'un aşırtma vuruşunda, Volkan Demirel'in son anda müdahale edebildiği top, yan direğe de çarptıktan sonra kornere çıktı.9. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Güiza'nın yakın mesafeden vuruşunda, top kaleci Sylva'dan döndü.16. dakikada sol kanattan Roberto Carlos'un sert ortasında, Yattara'nın ayağından seken top kale önüne gelirken, altı pas içinde Alex'in de dokunamadığı meşin yuvarlak kaleye paralel olarak kornere gitti.26. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan Yattara'nın vuruşunda, uzak köşeye giden top yandan auta çıktı.31. dakikada Yattara'nın pasıyla ceza sahası içinde hareketlenen Colman'dan önce topa ayak koyan Roberto Carlos, önemli bir tehlikeyi engelledi.36. dakikada Alex'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Trabzonspor defansının müdahalesiyle havalanan topu Selçuk rövaşata ile tekrar kale önüne doldururken, Deivid'in ayak koyduğu meşin yuvarlağa arka direkte Lugano dokunamadı ve top auta gitti.39. dakikada ceza sahası dışından Roberto Carlos'un yaptığı sert vuruşta, kaleci Sylva topu kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.46. dakikada ceza sahası dışından Alex'in sert şutunda, top yandan auta çıktı.54. dakikada sağdan Kazım'ın ortasında, ceza sahası içinde müsait durumda iyi yükselen Deivid'in kafa vuruşu sonrası top yandan auta gitti.57. dakikada Trabzonspor, önemli bir gol fırsatını kullanamadı. Selçuk'un ara pasıyla Fenerbahçe defansının arkasına sarkan Gökhan'ın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'den döndü.60. dakikada sağdan Yattara'nın ortaladığı top arka direkte Gökhan'ın önünde kalırken, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleye paralel olarak yandan az farkla auta çıktı.63. dakikada çalımlarla Fenerbahçe ceza sahası önüne kadar gelen Colman'ın pasıyla hareketlenen Cale'nin sert vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.67. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan kale önüne ortaladığı topu Güiza'dan önce kaleci Sylva, iki hamlede kontrol etti.72. dakikada sağdan Colman'ın pası sonrası arka direkte kaleciyle karşı karşıya kalan Cale'nin şutunda, Volkan Demirel meşin yuvarlağı başarılı bir hamleyle kornere çeldi.80. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda dar açısına rağmen Isaac oldukça sert bir vuruş yaparken, Volkan Demirel ön direkte kalesini iyi kapatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.85. dakikada soldan Fenerbahçe ceza sahasına giren Isaac'in müsait durumdaki vuruşu istediği gibi olmayınca, top yandan auta çıktı.90 artı 2. dakikada ceza sahası önünde Roberto Carlos'un yaptığı sert vuruşta, uzak köşeye giden topu kaleci Sylva güçlükle tokatlayarak kornere çeldi.