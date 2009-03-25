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Spor

Muhteşem dörtlü

Ligde Kayserispor'dan Eren ve Hamidou, Trabzonspor'dan Song ve Bursaspor'dan Ömer takımlarının tüm maçlarında oynadı

25 Mart 2009 02:00


Ligde geride kalan 25 haftada Kayserispor'dan Eren ve Hamidou, Trabzonspor'dan Song ve Bursaspor'dan Ömer takımlarının tüm maçlarında 90'ar dakika forma giydiler.


Turkcell Süper Lig'de geride kalan 25 hafta sonunda bütün maçlarda 90'ar dakika süreyle forma giyen sadece 4 futbolcu bulunuyor.

Kayserisporlu Eren Güngör ve Souleymanou Hamidou, Trabzonsporlu Rigobert Song ile Bursasporlu Ömer Erdoğan, geride kalan lig maçlarında takımlarını 1 dakika bile yalnız bırakmadı.

Bu 4 futbolcu, lig maçlarında toplamda 2 bin 250 dakika süreyle sahada kalarak, muhteşem bir dayanıklılık örneği gösterdi.

Bu futbolcuların yanı sıra 25 maçta da forma giyen, fakat maçların tamamında sahada kalamayan 7 futbolcu var.

Turkcell Süper Lig'de geride kalan 25 haftada takımlarının bütün maçlarında forma giyen futbolcular ve sahada kaldıkları süreler şöyle:

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