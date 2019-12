Muhteşem derbiyi yorumladılar...

T24 - Türk Telekom Arena'da oynanan ilk derbi maçtan Fenerbahçe galip ayrılarak tarih yazdı. 1-0 geriye düşen Fenerbahçe 2-1 öne geçerek galibiyete uzanırken şampiyonluk yolunda büyük bir engeli daha aşmış oldu. Galatasaray ise taraftarının rekor kırdığı maçtan mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını üzerken ilk kez Türk Telekom Arena'da mağlubiyeti tattı.





Rıdvan Dilmen'den, Hagi'ye, Aykut Kocaman'a, Alex'e birçok isim derbi maçı yorumladı. Ntvmsnb'de yer alan haber şöyle:



Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe aşırı özgüvenle oynadı



NTV ve NTV Spor'dan yayınlanan %100 Futbol Programı'nda Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin maç içerisinde geriye düşmesine rağmen sakin kalarak maçı kazandığını söyledi.



Yorumcu Dilmen, Hagi'nin çok değerli bir spor adamı olduğunu ancak bu satten sonra olgun davranıp takımı bırakması gerektiğini söyledi. Dilmen, 'Yönetim yola Hagi ile devam etmemeli yoksa böyle bir süreçte Hagi daha çok yıpranır' dedi.

Fenerbahçe'nin galip geldiği maçta iyi bir futbol oynanmadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Maçta iyi futbol yoktu, iyi futbol olmaması için mazerette vardı. Bir tarafta puan için kazanmak zorunda olan Fenerbahçe, bir taraftan da sezonun özrünü yapabilecek Galatasaray. Aykut Kocaman'ın Selçuk ve Niang değişikliği sakatlıktan dolayı oldu. Biz hiçbir sporcunun sakatlanmasını istemeyiz ama Selçuk ve Niang'ın sakatlanması Fenerbahçe'ye yaradı. Fenerbahçe iki golü de kafa vuruşuyla buldu. Boş olan yerlere koştular ve golü buldular. Yani Fenerbahçe yerleşik düzene karşı olan duran top şansını ve kanatlara inme şansını kullandı" diye konuştu.

Dilmen: 20 yıl sonra da herkes Alex'i konuşacak.



Galatasaray'ın maç içindeki değişiklerinin doğru olduğunu da söyleyen Dilmen, "Galatasaray'ın ideal kadrosu bu olamaz. Ancak maç içerisindeki değişiklikler çok yanlış değil. Ancak Fenerbahçe maç boyunca aşırı özgüvenle oynadı. Bugüne kadar 9'da 9 yaparken çok özgüven kazandılar. Manisa'da 1-0'dan geri geldiler. Beşiktaş'a karşı geriye düşüp maçı kazandılar. Bugün de geriye düşmelerine rağmen çok sakin kalarak maçı kazandılar" ifadelerini kullandı.

Dilmen: Futbol hata kabul etmiyor



Önde olan Galatasaray'ın skoru korumak için gereksiz bir stres yaptığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Bugün ilk yarı bittikten sonra bütün Fenerbahçeliler beraberliğe sevinecekti. Ancak ikinci yarı oyun Fenerbahçe'ye döndü. Sahada sarı-lacivertli oyuncular daha özverili ve daha organize oynadı. Aykut Kocaman, oyuna bir kanat oyuncusu alınca hücumdaki karışıklığı çözdü. Bu şekilde Alex'in de etkinliği arttı. Galatasaray'ın skoru koruma adına yaptığı gerginlik maçı kaybettirdi. Futbolda 'güven' kelimesinin ne kadar önemli olduğunu gördük" şeklinde konuştu.





Hagi: Oyuncularımın emeğine yazık



Galatasaray teknik direktörü Gheorghe Hagi maçtan sonra yaptığı açıklamada " Oyuncularının emeğine yazık" dedi. Maçı kendilerinin hak ettiğine inanan Rumen teknik adam istifası sorulması üzerine ise "Şimdi konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.



Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, yedikleri iki gol bir kenara bırakıldığında ''iyi, arzulu bir şekilde oynayarak galibiyeti hak ettikleri bir maçı kaybettiklerini'' söyledi.

Hagi, derbi maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, olumsuz anlamda özel bir sezon yaşadıklarını belirterek, ''Oyuncularımız çok üzgün. Hoca olarak tabi bazı şeyleri görünce konuşmak çok zor. Maçı kontrol altında tutuyorduk. Büyük bir acı içindeyiz. Yapılacak bir şey yok. Ufak detaylar, ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şanssızlık da demek istemiyorum, maçın sonucunu belirledi. Ama iyi bir maç çıkardık, oynadık, her şeyi yaptık. Sadece bunda değil, diğer maçlarda da iyi oynamıştık. Ama son 15-20 dakika içinde rakibe gol pozisyonu veriyoruz. Ama futbol bu, maalesef buradan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bu maçı kazanmayı hak ediyorduk'' dedi.





'BEN SADECE TEKNİK DİREKTÖRÜM'



Mağlubiyet nedeniyle futbolcuların suçlamayacağını anlatan Rumen çalıştırıcı, ''Takım olarak kazanıp kaybediyoruz. Hepimiz aynı durumdayız. Hep birlikte bu durumun içinden çıkabiliriz. Şu anki durumumuz çok zor. Ama Galatasaray için gelecek çok önemlidir. Lig bitimine kadar olan iki aylık süreden faydalanarak, Galatasaray geleceğini kurmalı. İyi bir takım kurmalı. Bu benim fikrim, bunun düşünülmesi lazım. Bundan sonra Galatasaray'ın geleceğinin düşünülmesi lazım. Bu kötü durumdan faydalanarak iki üç ayda iyi bir şey çıkarabiliriz. Bunun kimle ve nasıl olacağını Galatasaray camiası bilecektir. Ben sadece Galatasaray'ın teknik direktörüyüm, başka gücüm yok'' diye konuştu.





HAKEMİ ELEŞTİRDİ



Hagi, hakemle ilgili açıklama yapmayacağını vurgulamasına rağmen, yedikleri ilk golde verdiği faul kararı nedeniyle hakem Fırat Aydınus'u eleştirdi.



Yedikleri ilk golde kontratağa çıkarken hakemin bunu kestiğini savunan Rumen çalıştırıcı, ''Orada ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey çaldı, karşılığında gol yedik. Oyuncuların emeğine yazık oluyor, buna üzülüyorum. Kazanmayı hak ettiklerini düşünüyorum'' dedi.



'PİNO'YU YABANCI KONTENJANI NEDENİYLE OYNATAMADIM'



Hagi, oyuncu tercihlerinin eleştirilmesi üzerine, Pino'yu yabancı kontenjanı nedeniyle oynatamadığını söyledi.



Mağlubiyet olunca her şeyin düşünülebileceğini belirten Hagi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Pino'yu oynatmadım çünkü Kewell'ı oyuna aldım. Kewell, Arda, Baros 2-3 ay sakatlık dönemi geçirdiler. Yüzde yüz formda değiller. Ama sahadaki yabancı sayısından dolayı Pino'yu oyuna sokamadım. Takımın dengesini bozmak istemedim. Ankara'da iyi bir maç oynadı, onu biliyorum. Ama o da 1,5 aylık sakatlık dönemi geçirdi. Ankaragücü maçının ardından 4 günde oynanan bir maç oldu. Takımı, hem ofansif ve defansif açıdan dengeyi sağlamak için oluşturdum.''





'İSTİFA BURADA KONUŞULACAK ŞEY DEĞİL'



Hagi, ''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine, ''Burada konuşacak şeyler değil bunlar'' dedikten sonra ''Yönetimle peki konuşacak mısınız?'' sorusuna ise ''Konuşacağız'' yanıtını verdi.



Rumen teknik adam ayrıca, ''Arda zor dönem geçirdi, yavaş yavaş takıma girmeye çalışıyor. Zaman lazım. O'nun yavaş yavaş eski formuna kavuşması ve takıma geri dönmesi gerekiyor'' dedi.





Kocaman: Sonsuz mutluluk verdi



Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman galibiyetten dolayı sonsuz bir mutluluk yaşadıklarını söylerken kendisine yönelik gol sevinci yapan Kazım hakkında ise "Mutlu olması gerekirken insanın gelip de tacize başvurması kendi çapında bir şey. Çok fazla konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetin kendilerine sonsuz mutluluk verdiğini ve ligin son 8 haftası için enerjilerini artırdığını ifade etti.Kocaman maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, derbide ilk yarının istedikleri ölçüde geçmediğini, futbol adına da yüksek bir kalitenin yaşanmadığını, gerginliğin ve sertliğin olduğu bir ilk yarı şeklinde cereyan ettiğini anlattı.



İlk yarıda Galatasaray'ın kendi sahasında oynamanın psikolojik üstünlüğünü eline geçirdiğini, ancak ikinci yarıda rollerin değiştiğini ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:"İkinci yarı roller tersine döndü. Daha fazla rakip sahada olmaya başladık. İlk yarıdaki top kayıplarını azaltarak oyuna başladık. Gol çok güzel bir zamanda geldi. Eşitlik ve arkasından da ikinci gol... Sonsuz mutluluğa ve son 8 hafta için de çok büyük bir enerji artırımına neden oldu. Buradan bütün oyuncu arkadaşlarımı canı yürekten kutluyorum. Buradan galibiyet çıkarmak kolay değildi. Top da bizi sevdi ama topun bizi sevmesi içinde bütün gayretlerini ortaya koydular."





'TRABZONSPOR İLE ATBAŞI GİDİYORUZ'



Trabzonspor ile atbaşı gittiklerini bu durumun iki takım için de büyük bir baskı ve stres oluşturduğunu kaydeden Aykut Kocaman'ın ifadeleri özetle şöyle:"Son haftalar girerken çok önemli puan farkını kapattık, artık Trabzonspor ile atbaşı gidiyoruz. Hem bizim hem Trabzonspor için doğal olarak büyük bir baskı, stres ve gerginlik kaynağı. Buraya gelirken bu düşünceler vardı. Çok güzel bir atmosfer yaratılmış burada onu söylemek gerekiyor. Bizim için bilenmiş... Çok doğal olarak haklı olarak, imada bulunmadan söylüyorum. Son derece güçlü, sezona şampiyonluk amacıyla başlamış, bilenmiş, hem seyirci hem istekli oyunculardan kurulu rakip karşısında ikinci bir yük daha vardı bu gerginliğin ötesinde. Temel amacımız mutlaka puan almaktı. Eğer son dakikalarda gelen gol olmasaydı beraberlikle dönseydik de bu oyun şartlarında kayıp sayılmazdı."



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski futbolcuları Kazım'ın attığı golden sonra Fenerbahçe yedek kulübesi önünde yaptığı hareketi görmediğini, daha sonra kendisine söylendiğini ifade ederek, Galatasaraylı futbolcu için şunları söyledi:"Kazım'ı görmedim, önümüzden geçtiğini gördüm. Daha sonra bunu bana söylediler. Yapması gerekeni yaptı, ayrıldığı takıma gol attı. Mutlu olması gerekirken insanın gelip de tacize başvurması kendi çapında bir şey. Çok fazla konuşmaya gerek yok."





FUTBOLCULAR TARAFTARLARLA TEZAHÜRAT YAPTI



Fenerbahçeli futbolcular maçtan sonra soyunma odasından sahaya tekrar dönerek taraftarıyla galibiyetin sevincini yaşadı.Sarı-lacivertli futbolcular taraftarlarla birlikte, "Fener gol gol gol, şampiyonluk geliyor" şeklinde tezahürat yaptılar.



Bu arada, karşılaşma öncesi takım otobüsüyle birlikte stada gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, maçın ardından özel bir araçla stattan ayrıldı.



Yıldırım, başkan vekili Nihat Özdemir ve yönetici Hakan Dinçay ile stattan ayrılırken bir anda etrafını kameralar sardı.Fenerbahçe Başkanı, kameralardan önlerini açmalarını, aralarında mesafe olmasını istedi.





Servet: En üzüldüğüm maç buydu



Galatasaraylı futbolcu Servet Çetin, Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri için çok üzüldüğünü söyledi.



Karşılaşmadan sonra yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Servet, takım olarak iyi oynadıkları karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını anlatarak, şunları söyledi: "İnanılmaz üzgünüz. Bugüne kadar oynadığım maçlar arasında en üzüldüğüm maç buydu. Bir tane pozisyon verdik rakibimize ama 2-1 mağlup olduk. İlk yarıda 1-0 öne geçtikten sonra kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda 1-1'e razı olduklarını söylüyorlardı ama galip geldiler. Düşünüyorum düşünüyorum ama neden bulamıyorum. İyi mücadele eden, pozisyonlara giren taraf bizdik. Söyleyecek bir şey bulamıyorum, sadece çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum."





Alex: Hocamızın sakinliği bizi maça bağladı



Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza, devre arasında hocamızın sakinliği ve fikirlerini bize yansıtış şekli, maça yeniden bağlanmamızı sağladı.



Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetin önemine değinirken, teknik direktör Aykut Kocaman'a önemli bir pay çıkardı.



Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Alex, Türkiye'nin en önemli karşılaşmalarından birinin oynandığını belirtirken, ''Biz şampiyonluğu kovalıyoruz ve rakibimiz ise bu yarıştan koptu. Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe adlarının olduğu her maçta tarihinize sahip çıkmak zorundasınız. Kazanmak için mücadele ettik ve başardık'' dedi.



İlk yarıda kendi adlarına hatalar yatıklarını anlatan Alex, ''Fakat bizim için önemli noktalardan biri, devre arasında hocamızın fikirlerini bize yansıtış şekli, sakinliği, bizi yeniden maça bağladı. Düşünceleri çok etkili şekilde bize geçti, bize yansıdı'' ifadelerini kullandı.





HAGİ-ALEX KIYASLAMASI



Brezilyalı yıldız, Gheorghe Hagi ile Alex arasında yapılan kıyaslamayla ilgili görüşünün sorulması üzerine, şunları söyledi: ''Bu karşılaştırmanın çok sağlam temeller üzerine kurulmadığını düşünüyorum. Bugün Hagi teknik direktör, ben ise oyuncuyum. Ben çocukken örnek aldığım en önemli oyuncu Zico'ydu Brezilya'da. Ülke dışından takip ettiğim ve referans aldığım oyuncular vardı. Bunlardan biri de Hagi'ydi. Laudrup vardı, Zola vardı. Gördüğüm en iyi 10 numaralar içinde Hagi'yi de mutlaka sayarım. Kendisinin oyunculuğu ve hocalığın saygım sonsuz. Bugün ise ne ben kazandım ne de Hagi kaybetti. Bugün kazanan Fenerbahçe, kaybeden ise Galatasaray'dı.''





'MAÇ MAÇ BAKMAMIZ LAZIM'



Alex, bu galibiyetin şampiyonluk yolunda kendilerine büyük bir avantaj sağladığı şeklindeki bir değerlendirme üzerine, ''Ben maç maç bakmamız gerektiğine inanıyorum. Önemli olan bugün Galatasaray maçıydı, şimdi ise önümüzdeki Bursaspor maçı. Bu şekilde gidersek kafamızdakileri gerçekleştirebiliriz. Böyle düşündüğümüz için ilk yarıdaki 9 puanlık fark eridi. Her kazandığımız maçtan sonra şampiyonluk şansımız artıyor'' şeklinde konuştu.





KAZIM'IN HAREKETİ



Alex de Souza, gol attıktan sonra Fenerbahçe yedek kulübelerine el hareketi yapan Kazım'la ilgili görüşünün sorulması üzerine, ''Ben böyle davranmazdım. Ama ben Alex'im, o ise Kazım. Bunun yanıtını Kazım'a sormak lazım. Ben yapmazdım'' demekle yetindi.