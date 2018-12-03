Muhterem Nur'dan Müslüm'ün yapımcısına dava

Sanatçı Muhterem Nur, Müslüm filminin ortak yapımcısı Nuri Yıldırım’dan 200 bin lira almadığını açıkladı. Yıldırım'ın kendisine 200 bin lira ödediğine dair açıklamasını yalanlayan Nur, "Nuri Bey, '200 bin TL açıktan para verdim' demiş. Bu filme ait ondan 200 bin lira almadım. Her şeyi doğrulasın, kanıtlasın dava açmayacağım. Ben haksızsam o bana dava açsın" dedi.

Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, Müslüm filminin ortak yapımcısı Nuri Yıldırım’dan 200 bin TL almadığını açıkladı. Sözcü'den Sercan Meriç'e konuşan ve Nuri Yıldırım’a dava açacağını söyleyen Muhterem Nur, Müslüm Gürses’in hayatının film olmasıyla ilgili ilk olarak Saat İçerik ile anlaştıklarını ve bu şirketten Mine Şengöz’ün iki sene boyunca proje üzerinde çalıştığını belirtti. Nur, “Projeye daha sonra Nuri Yıldırım Bey ortak oldu. Ben 350 bin TL’ye anlaşmıştım. Bugün yapılacak, yarın yapılacak derken, filmle ilgili hazırlık yapılıyordu. Sonra baktım, Mustafa (Uslu) Bey ile anlaşmışlar” diye konuştu.

"Mustafa Uslu'nun bir ilgisi yok"

Mustafa Uslu’nun para konusuyla ilgili bir ilgisi olmadığını belirten Nur, “Mustafa Bey’in bana vermek zorunda olduğu bu filmde bana borcu yok. Filmin çok iş yaptığı için insanlara Mustafa Bey’in bana bir jest yapmasını istediler. O da kendisi bir sözde bulundu. Yerine getireceğini sanıyorum. Sözünde durmayan bir kişi değil. Bana bir hediye alıp vermeyi düşünüyorlarmış. Ben kendisine teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

"Beni aklasın"

Kendisine yönelik sorulan bir soruya, “Mustafa Bey’den para almadım” cevabını verdiğini hatırlatan Nur, şöyle dedi:

“Nuri Bey’in de gücüne gitmiş, ‘Niye bu filmde para almadı?’ diye. ‘200 bin TL açıktan verdim’ demiş. Ben bunun için üzülüyorum. Bu filme ait ondan 200 bin TL almadım. Benim kendi hayatıma ait kitabıma mahsuben bir konuşmamız oldu. Benim kanıtlarım var. Kendisine bu filmlere ait para verdiğine dair makbuz istiyorum. Müslüm filmiyle ilgili ‘200 bin TL verdim’ desin, ben ona 400 bin TL vereceğim. Beni insanlara karşı küçük duruma düşürdü. Ben paragöz olsam kenara çekilip oturmazdım, ben buna üzüldüm. Beni aklasın. ‘Ben bu filme ait Muhterem Nur’a 200 bin TL vermedim, başka bir sözleşmeye ait olarak verdim’ desin. O başka bir filmle ilgili.”

Muhterem Nur, yaşanılanlara çok üzüldüğünü, hastalandığını ve evde yattığını sözlerine ekledi.