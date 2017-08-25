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Spor

Muhtemel kadrolar

ANTALYASPOR Boffin- Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Salih, Charles, El Kabir, Maicon, Aydın, Eto'o SAKAT: Zeki, Menez, Drole, Sandro, Deniz CEZALI: Yok ---------------------------------------------- TRABZONSPOR Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Ku

25 Ağustos 2017 16:17

ANTALYASPOR
Boffin- Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Salih, Charles, El Kabir, Maicon, Aydın, Eto\'o
SAKAT: Zeki, Menez, Drole, Sandro, Deniz
CEZALI: Yok
----------------------------------------------

TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Rodallega
SAKAT: Castillo
CEZALI: Yok
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BURSASPOR
Harun Tekin- Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Behich, Badu, Agu, Delarge, Batalla, Deniz, Stancu
SAKAT: Kubilay Kanatsızkuş, Josua John, Rüştü Hanli, Furkan Özçal, Emre Taşdemir, Serdar Kurtuluş
CEZALI: Yok
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Fabien- Yalçın, Cissokho, Seth, Mina, Murat Yıldırım, Azubuike, Perreira, Dia, Barazite, Khalid
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Açık A-B 5TL, Maraton A-B 10TL, Kapalı A-B ve VİP 15TL
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KAYSERİSPOR
Muammer- Lopes, Sapunoru, Kana Biyik, Levent, Atila, Badji, Deniz Türüç, Güray, Umut Bulut, Asamoah Gyan
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkaları Alt Üst: 10 TL, Doğu Alt Üst: 20 TL, Batı Alt: 30 TL, Misafir: 10 TL
------------------------------------------------
GÖZTEPE
Beto- Sabri, Hakan, Kadu, Traore, Gouffran, Rotman, Castro, Scarione, Ghilas, Ömer. 
SAKAT: Emrecan
CEZALI: Yok
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