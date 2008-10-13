Muhtemel 11'imiz!



Ümit Milli Takımımız, 2009 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off ikinci maçında yarın Beyaz Rusya ile karşılaşacak.



Beyaz Rusya'nın Borisov şehrindeki Gorodskov Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı İsveçli hakem Stefan Johannesson yönetecek. Antalya'daki Mardan Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı Sercan'ın attığı golle 1-0 kazanan millilerimiz, tur için avantaj sağlamıştı.



Bu arada yaşları Ümit Milli kategorisi için de uygun olan A milli oyunculardan Aydın Yılmaz, Caner Erkin, Ceyhun Gülselam ve Serdar Kurtuluş Ümit Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyor. Bu oyuncular dün kafileye katıldı.



Yarınki maçta sakatlığı bulunan Serdar Özkan forma giyemeyecek. Takımda cezalı futbolcu ise bulunmuyor.



MUHTEMEL 11



Millilerimizin yarınki maça şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor: Onur, Serdar Kurtuluş, Orhan Şam, Eren Güngör, Ferhat Öztorun, Mehmet Güven, Özer Hurmacı, Abdullah Durak, Asparslan Erdem, Sercan Yıldırım, Mustafa Pektemek.



Yarın ve Çarşamba günü oynanacak maçların programı ise şöyle:



*14 EKİM SALI



Beyaz Rusya - Türkiye (0-1)



Finlandiya - Avusturya (1-2)



İngiltere - Galler (3-2)



İspanya - İsviçre (1-2)



*15 EKİM ÇARŞAMBA



Sırbistan - Danimarka (1-0)



Fransa - Almanya (1-1)



İsrail - İtalya (0-0)



