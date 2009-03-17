Muhtarların inanılmaz seçim vaatleri

Türkiye Muhtarlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Nevzat Tunga, yerel seçimler öncesinde muhtar adaylarının seçilebilmek için akıl almaz vaatlerde bulunduğunu bildirdi.



Kentte 86 mahalle için yaklaşık 400 adayın meydanlara çıktığını ifade eden Başkan Tunga, bunun Erzurum için bir rekor olduğunu söyledi. Muhtar adaylarının, belediye başkan adayları gibi afiş, broşür ve posterler hazırlattıklarını vurgulayan Başkan Tunga, ``Bazı muhtar adaylarının, milletvekilleri ve belediye başkanlarının bile söylemekten çekindiği vaatlerde bulunduklarını duyuyoruz. Öyle ki, bazıları `mahalleye köprü yaptıracağım', `oyun parkları kuracağım', `yeşil alanlar açacağım' bile diyebiliyor. Bu gibi söylemlere seçmenler inanmasın. Muhtarın görevi köprü yapmak değil, vatandaş ile belediye arasında köprü olmaktır. Muhtar adaylarından başkan olarak tek istediğim dürüst olmalarıdır. Sakın yerine getiremeyecekleri vaatlerde bulunmasınlar'' diye konuştu. Tunga şunları söyledi:



"Aday olan arkadaşların bir bölümü işsiz. Bunlar, muhtar olarak kendisine bir iş kapısı yaratmak istiyor. Muhtar olduğu takdirde devletin kendisine ücretsiz silah ve asgari ücret verdiğini düşünüyor. Halbuki silahı parayla alıyoruz. Maaşımız da 300 lira. İşini yaptığımız vatandaştan da çoğunun maddi durumu iyi olmadığı için para alamıyoruz. Muhtarlık bürolarının kirasından, elektrik masrafına kadar herşeyi cebimizden karşılıyoruz. Muhtarların çoğu bunu ikinci bir iş olarak yapıyor. Muhtarlık karın doyurmaz.''

