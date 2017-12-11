Muhtarlardan turplu 'Kudüs' tepkisi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde muhtarlar, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki için açıklama yaptı. Muhtarlardan bazıları açıklama sonunda üzerine \'Trump\' yazdıkları turpları ısırarak karara tepki gösterdi.

Kumlucalı muhtarlar, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasına tepki için Kumluca Muhtarlar Derneği binası önünde Türkiye ve Filistin bayrakları eşliğinde basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Mustafa Tüfekçi muhtarlar adına açıklamayı okudu.

\"KUDÜS\'ÜN DÜŞMESİ ANADOLU\'NUN DÜŞMESİ DEMEKTİR\"

Trump\'ın kararını kınadıklarını söyleyen Tüfekçi, \"İslam aleminin Mekke ve Medine\'den sonra en mukaddes şehri olan Kudüs, tüm Müslümanların olduğu gibi ecdadımızdan bize miras kalmıştır. Kudüs, sadece Filistin halkının değil, bütün Müslümanların onuru ve namusudur. 9 Aralık 1917\'de sömürge güçlerinin başı olan İngilizler tarafından işgal edilen Kudüs 100 yıldır huzura ve barışa muhtaçtır. Çünkü batılılarda İslam\'ın hoşgörü anlayışı yoktur. Siyonizmin uşaklığını yapmaktadırlar. Aziz milletimiz şunu da asla unutmamalıdır. 1917 yılında Kudüs\'ü işgalden yaklaşık 11 ay sonra Haçlılar tarafından 30 Ekim 1918\'de İstanbul işgal edilmiştir. Kudüs\'ün işgalinden sonra sıra Anadolu topraklarının Yahudi siyonistlerinin ve batı emperyalizmin işgaline gelmeyeceğinin garantisi olmadığı açıktır. Kudüs\'ün düşmesi Anadolu\'nun düşmesi demektir\" dedi.

Muhtarlar açıklamanın ardından Trump\'ı simgeleyen turplarla kararı protesto ederken, bazıları da üzerine \'Trump\' yazdıkları turpları ısırarak tepkisini gösterdi.

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