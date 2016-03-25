Muhtarları Cumhurbaşkanlığı mesajıyla dolandırmaya çalıştılar!

Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç, muhtarların cep telefonlarına ‘TC Muhtarlar Koordinasyonu’ adıyla mesaj gönderilerek Cumhurbaşkanlığı’yla iletişimlerini kolaylaştıracağı iddiasıyla dergi ve web sitesi için verilen hesaba 30 TL yatırmaları istendiğini söyledi. Duran Koç, bu dolandırıcılık girişimi konusunda muhtarları uyardıklarını söyledi.

Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç, Sivas il merkezi ve merkeze bağlı köylerde görev yapan yaklaşık 250 muhtarın cep telefonuna mesaj gönderilerek dolandırılmak istendiklerini söyledi. Dernek Başkanı Koç, ‘TC Muhtarlar Koordinasyonu’ adıyla gönderilen mesajda Cumhurbaşkanlığıyla iletişimlerini kolaylaştıracak ‘T.C. Muhtarlar İletişim Koordinasyon Dergisi ve Web Sitesi’ne üye olmaları ve 21 Mart 2016 tarihine kadar verdikleri PTT hesabına 30 TL yatırmalarının istendiğini dile getirdi.

“Muhtarlarımıza uyarı mesajı gönderdik”

Muhtar telefonlarının internette yer alması nedeniyle zaman zaman çeşitli kişiler tarafından aranarak dolandırılmak istendiklerini söyleyen Koç, “Geçtiğimiz günlerde muhtarlarımıza ‘TC Muhtarlar Koordinasyonu’ adı altında bir web sitesi kurulduğunu, bunun da Cumhurbaşkalığı’na bağlı olduğuna dair bir mesaj geldi. Yani Cumhurbaşkanımızla iyi bir diyaloğumuz olduğunu bildikleri için bu konuda bizleri işletmeye çalıştılar. Bizlerden bir şeyler koparmaya gayret ettiler. Tabi biz ilk etapta inanır gibi olduk. Gerçekten böyle bir dergi çıktıysa hemen üye olalım dedik. Ve bizim muhtarlar konfederasyonumuz ile Cumhurbaşkanımızın özel kalemini aradık. Araştırdığımızda bunun doğru olmadığını gördük ve muhtarlarımıza uyarı mesajı gönderdik. Zannediyorum ki bu uyarıdan sonra hiçbir muhtarımız bu tuzağa düşmeyecektir” dedi.