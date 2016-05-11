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Muhtarlar sertifika aldı, cübbe giyip kep fırlattı

Gaziantep'te geçtiğimiz haftalarda Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde kurulan 'Muhtar Akademisi' ilk mezunlarını verdi

11 Mayıs 2016 21:42

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ndeki 'Muhtar Akademisi' bugün ilk mezunlarını verdi. Akademiden mezun olan cübbeli muhtarlar sertifikalarını Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın elinden alarak kep attılar.

Medyaya yansıyan haberlere göre Türkiye'de bir ilk olan 'Muhtar Akademisi' yerel yönetimlerde kaliteyi artırmak ve daha etkin bir yönetim sağlayabilmek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda kurulmuş. Eğitimler ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ndeki akademisyenlerce verilmiş.

Eğitim boyunca muhtarlara Türkçe, kişisel iletişim becerileri, halk sağlığı, uyuşmazlık ve arabuluculuk, insan hakları, kamu yönetimi, liderlik ve temel bilgisayar gibi konularda bilgiler verilmiş.

Mezuniyet törenine Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz katıldı.

Yapılan konuşmalardan sonra muhtarlar giydikleri cübbe ve keplerle sertifikalarını Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın elinden aldı.

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