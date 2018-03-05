Muhtarlar maaşlarıyla aldıkları traktör ve römorku Mehmetçik'e gönderdi

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de 46 köy muhtarı, muhtarlık maaşlarından topladıkları 100 bin lira ile aldıkları traktör ve römorku, terör örgütleriyle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) kullanması için Afrin\'e gönderdi.

Lapseki ilçesine bağlı Şahinli, Subaşı, Adatape, Şevketiye, Sulucu, Kangırlı ve Yapıldak köylerinin yanı sıra 34 köy ve 5 mahallenin muhtarı olmak üzere toplam 46 köy muhtarı, muhtarlık maaşlarından topladıkları 100 bin lira ile traktör ve römork aldı. TSK tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçiğin kullanması amacıyla alınan traktör ve römork gönderilmeden önce, İskele Cami önünde tören düzenlendi.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, Lapseki Belediye Başkanvekili Mehmet Sağlam, Muhtarlar Derneği Başkanı Seyfettin Turan ve maaşlarını bağışlayan muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, törende yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekâtı\'nın barışın sembolü olduğunu söyledi. Bu harekâtın savaşın sembolü olmadığını belirten Milletvekili Ayhan Gider, şöyle konuştu:

\"Biz de oraya savaşmaya gitmedik. Hiç kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Öyle bir niyetimiz de yok. Afrin\'de bugün çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz akşam o bölgeden Çanakkale\'ye gazimiz geldi. Sıcağı sıcağına evine gittik . O kadar rahat anlatıyor ki gazimiz, sanki yolda düşmüş de kolu yaralanmış, onun için evine yollamışlar. Ama öğrendik ki 7 saat çarpışma sonrasında yaralanmış komutanımız. Bu millet bu azim ve imanla bu mücadeleyi verir. Bu memleketin üç tarafı denizlerle ama dört tarafı düşmanla çevrili. Afrin\'de biraz mücadeleye girdik diye, Yunanistan’ın aklına Kardak Kayalıkları geldi. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimseye de bir karış verecek toprağımız yok. Muhtarlarımızın aldığı bu traktör sembolik olarak çok önemli. Ben bu yüzden muhtar arkadaşlarımızı kutluyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.\"

Konuşmaların ardından, traktör ve römork, TIR\'a yüklenerek, Mehmetçik\'in kullanması için Afrin bölgesine dualarla gönderildi.



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