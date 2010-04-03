'Muhtarın muhbir olduğu ifadesi gerçek dışıdır'

T24 -

BASIN AÇIKLAMASI

Jandarma açıklamasında, Hidayet İlk'le muhtar olmasından kaynaklanan görev ilişkisinin haricinde bir bağlantı bulunmadığı belirtildi.Konuyla ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamanın (3 Nisan 2010) tam metni şöyle:"TARİH : 03 Nisan 2010NO : BA - 05 / 1002-03 Nisan 2010 tarihlerinde bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan “7 şehitli baskında muhbir skandalı” vde “PKK ajanı jandarma muhbiri çıktı” başlıklı haberlerde PKK’lılara yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle tutuklanan Tokat İli Reşadiye İlçesi Gökköy Köyü Muhtarı Hidayet İLK’in, Jandarmanın da muhbiri olduğu, çift taraflı çalıştığı ve Jandarmayı yanlış yönlendirdiği ifade edilmiştir.Hidayet İLK’in Jandarma tarafından haber elemanı olarak kullanıldığı ifadesi tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu şahıs ile muhtar olmasından kaynaklanan görev ilişkisinin haricinde haberde ifade edildiği şekilde herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."