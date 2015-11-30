Muhtardan 'uyarı listesi': Kız çocukları akşam parklarda velisiz gezmesin; sevmesini de iyi bilirim, dövmesini de

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Arapçeşme Mahallesi Muhtarı Remzi Kandaz, Facebook üzerinden yayınladığı "uyarılar listesi"nde, "kız çocuklarının akşam ezanından sonra parklarda velisi olmaksızın gezmemesini" ve "gençlerin bir arada toplanıp, ahaliyi rahatsız edebilecek, gürültü verici ve uygun olmayan argo kelimeler kullanarak ses kalabalığı yapmamalarını" istedi. Muhtar Kandaz, aksi şekilde davrananları "eşek sudan gelinceye kadar döveceğini" söyledi.

"Kız çocuklarının akşam ezanından sonra parklardadolaşmasını görmek istemiyorum"

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Gebze Arapçeşme Mahallesi Muhtarı Remzi Kandaz Facebook’ta yaptığı, "Mahallemizin gençlerine duyurulur" başlıklı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

-Kız çocuklarının akşam ezanından sonra parklarda velisi olmaksızın dolaşmasını görmek istemiyorum.

-18 yaş altı çocukların ağzında sigara görmek istemiyorum.

-Gençlerin bir arada toplanıp, ahaliyi rahatsız edebilecek, gürültü verici ve uygun olmayan argo kelimeler kullanarak ses kalabalığı yapmaları tarafımca uygun görülmemektedir.

"Beni bilirsiniz; sevmesini de iyi bilirim, dövmesini de"

Kandaz uyarılarına uymayacaklar için ise şu notu düştü:

’Bu saydıklarıma karşı aksi davrananları eşek sudan gelene kadar döverim, bilmiş olun. Beni bilirsiniz. Sevmesini de iyi bilirim, dövmesini de. Benden söylemesi’

Remzi Kandaz’ın tehdit içeren paylaşımları tepki görürken, vatandaşlar muhtarın üzerine düşmeyen görevlerle uğraştığını bildirdiler. Herkesin çocuklarına sahip çıkmasını isteyen Remzi Kandaz, "Herkes çocuklarına sahip çıksın. Gece 12, 13 ve 14 yaşlarında kız ve erkek çocuklarının velisi olmadan, ağızlarında sigara parklarda, sokaklarda ne işleri var. Ben bu duruma üzülüyorum. Kendi çocuklarımda görmek istemediklerimi, mahallemin ve komşularımın çocuklarında da görmek istemiyorum. Başlarına bir şey geldiği zaman herkesten çok ben üzülüyorum. Keşke diyeceğimize şimdiden önlemimizi almaya davet ediyorum. Çocuklarımıza şimdiden sahip çıkalım ki ileri de keşkeler demeyelim. Ben hayatım boyunca kendi çocuklarıma bile bir tokat vurmuş değilim. Bu paylaşımım da başka art niyetim yok" dedi.