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Muhtardan çocuklar için 'istek sepeti' uygulaması

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bir mahalle muhtarının muhtarlık binasının bulunduğu alandaki ağaca çocuklar için koyduğu istek sepeti ilgi gördü

19 Ocak 2018 20:48

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bir mahalle muhtarının muhtarlık binasının bulunduğu alandaki ağaca çocuklar için koyduğu istek sepeti ilgi gördü.
Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, muhtarlık binası yakınıdaki ağaca istek sepeti koydu.
İstek kutusuna ilk mektupların gelmeye başladığını belirten Muhtar Kılcı, en çok giyim eşyası istendiğini, iki çocuğun laptop, bir çocuğun da bisiklet talebinde bulunduğunu söyledi. Kılcı, istekleri yerine getirmeye çalıştığını belirterek, “Çocukların ikisi mektup bırakarak laptop istedi. İnşallah çocukların bu isteğini de en kısa zamanda yerine getireceğim. Ben 9 yıldır muhtarım ve en iyi hizmeti vermeye çalışıyorum. Ben böyle bir uygulamayı hayata geçirdim. Çınar ağacımıza istek sepetini astım. Projemize hayırseverlerin katkıda bulunmasını istiyorum. İnşallah tüm çocuklarımızın isteklerine hep birlikte cevap vereceğiz\" dedi.

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