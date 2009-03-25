Muhtar seçilmek isteyen servet harcıyor

Yerel seçimlerdeki yaklaşık 53 bin muhtarlık için 200 bin aday yarışacak. Muhtar adaylarının harcadığı toplam paranın 300 milyon lirayı geçeceği hesaplanıyor.



Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde 34 bin 305'i köy, 18 bin 460'ı mahalle olmak üzere toplam 52 bin 765 muhtar seçilecek. Kamuoyunda çok fazla göz önünde olmayan muhtarlık seçimi için yaklaşık 200 bin aday yarışacak. Adayların, seçim sürecinde afiş, broşür ve seçim pusulası gibi zorunlu harcamalar için ortalama 1500 lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. Bu durumda Türkiye genelindeki 52 bin 765 muhtarlık için adayların yapacağı harcama 300 milyon lirayı aşıyor.



Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Ramazan Özünal, eskiye göre bu seçimlerde muhtarlık için çok fazla rağbet olmadığını bunda da 5490 sayılı kanun ile muhtarların bazı yetkilerinin elinden alınmasının etkili olduğunu söyledi.



İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde muhtarlıkların hala cazip olduğunu anlatan Özünal, kırsal kesimlerde ise silah taşıma ruhsatı verilmesi dolayısıyla muhtarlığın tercih edildiğini anlattı.



Bir muhtar adayının seçimlerde, afiş, broşür ve oy pusulası bastırmak için ortalama 1500 lira harcadığını ifade eden Özünal, "Köylerde muhtar adaylarının sayısı ortalama 2-3 olur. Büyük şehirlerde ise mahalle muhtarlığı aday sayısı daha fazladır. Her ikisini de düşünürsek ortalama 4 muhtar aday çıkıyor. Yaklaşık 53 bin muhtarlık için 200 bini aşan muhtar adayı oluyor" dedi.



Adayların seçim sürecinde ortalama 1500 lira harcadıklarını ifade eden Özünal, Türkiye genelinde muhtarlık seçimlerinde adayların harcadığı paranın 300 milyon lirayı aştığını kaydetti.



’30 bin lira harcayan da var’



Muhtar adaylarının belediye başkanı ve milletvekili adayları gibi maddi durumlarının iyi olmadığını belirten Özünal, şöyle konuştu:



"Muhtar adaylarının çoğu hali vakti yerinde olan kişiler değil. Bir çoğu için harcadıkları 1500 lira büyük para. Tabii 20-30 bin lira harcayan da var, 100 lira harcayan da var. Yaşanan bu ekonomik kriz ortamında bazı muhtar adayları seçim harcamalarını kredi kartıyla yapıyor. Seçilemeyince de zor durumda kalıyorlar. Muhtarlık gönüllülük gerektirir, işini severek yapmalı yoksa şu ekonomik kriz içinde paralarını boşa harcamasınlar."



‘Muhtarlar ahbap çavuş ilişkisi ile seçilmemeli’



Muhtarların kendisini yetiştirmiş, bilgisayar kullanmayı bilen, kılık kıyafetine dikkat eden, eğitimli kişiler arasından seçilmesi gerektiğini ifade eden Özünal, "Artık muhtarlar ahbap çavuş ilişkisi ile seçilmemeli. Muhtarlar aileden biri gibidir. Yeri gelince en mahrem sırlarımızı bile anlatırız onlara. Gerçekten halkın sorunlarıyla ilgilenecek, bu işe gönül vermiş kişiler muhtar olmalı" diye konuştu.



Muhtarların özlük hakları ve ödenekleriyle ilgili bir çok sorunu olduğunu anlatan Özünal, "Tasdik ücreti olarak kimi şehirlerde 5-6 lira alınıyor, kimi yerde 2-3 lira alınıyor. Kırsal kesimlerde ise muhtarlar 1 lirayı bile alamıyorlar. Bu da halkın gözünde muhtarlığın rant yeri gibi algılanmasına yol açıyor. Biz buna karşıyız. Bunu bir standarda bağlamak için ilgili yerlere müracaat ettim. Seçimden sonra sanırım bu düzeltilecek" dedi.

