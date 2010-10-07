T24 LogoT24 Logo
Gündem

MUHTAR ÖLÜM SAÇTI AKSU (A.A)

07 Ekim 2010 14:16

-MUHTAR ÖLÜM SAÇTI AKSU (A.A) - 07.10.2010 - Isparta'nın Aksu ilçesinde mahalle muhtarı, birahanede tartıştığı iki kardeşten birini av tüfeğiyle öldürdü, diğerini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gece ilçe merkezindeki bir birahanede içki içen mahalle muhtarı Necmettin K. (49), aynı yerde birlikte içki içen Tolga Demirci (23) ve ağabeyi Mehmet Demirci (33) ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma, birahanenin kapanmasından sonra mahallede de sürdü. Muhtar K, tartışmanın büyümesi üzerine evinden aldığı av tüfeğiyle Demirci kardeşlere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Tolga Demirci olay yerinde öldü, Mehmet Demirci ise yaralandı. Yaralı Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesine kaldırılırken, zanlı gözaltına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24