-MUHTAR ÖLÜM SAÇTI AKSU (A.A) - 07.10.2010 - Isparta'nın Aksu ilçesinde mahalle muhtarı, birahanede tartıştığı iki kardeşten birini av tüfeğiyle öldürdü, diğerini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Gece ilçe merkezindeki bir birahanede içki içen mahalle muhtarı Necmettin K. (49), aynı yerde birlikte içki içen Tolga Demirci (23) ve ağabeyi Mehmet Demirci (33) ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma, birahanenin kapanmasından sonra mahallede de sürdü. Muhtar K, tartışmanın büyümesi üzerine evinden aldığı av tüfeğiyle Demirci kardeşlere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Tolga Demirci olay yerinde öldü, Mehmet Demirci ise yaralandı. Yaralı Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesine kaldırılırken, zanlı gözaltına alındı.