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Muhtar kuaför salonunda kurşun yağdırdı

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da alacak-verecek davası yüzünde merkez Aziziye Ömer Tepe Mahallesi Muhtarı Rafet Zengin, Sulama İşleri Birimi Başkanı 49 yaşındaki Tuncer Kacıroğlu'nu berber koltuğunda silahla vurarak öldürdü

10 Ekim 2017 02:20

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da alacak-verecek davası yüzünde merkez Aziziye Ömer Tepe Mahallesi Muhtarı Rafet Zengin, Sulama İşleri Birimi Başkanı 49 yaşındaki Tuncer Kacıroğlu\'nu berber koltuğunda silahla vurarak öldürdü.
Cinayet bugün saat 19.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, berber salonundan içeri giren muhtar Rafet Zengin, koltukta traş olan Tuncer Kacıroğlu\'na içeridekilerin dehşet dolu bakışları arasında ateş ederek göğsünden vurdu. Berber ve salonda bulunanlar korku içinde kaçışırken Rafet Zengin, Kacıroğlu\'nun yanına gidip iddiaya göre 13 el daha ateş etti. Tuncer Kacıroğlu, kanlar içinde yere yığılırken Rafet Zengin olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, zanlıyı silahı ile birlikte yakaladı. Kendisinin Ömer Tepe köyü muhtarı olduğunu söyleyen Rafet Zengin, verdiği ilk ifadesinde gübre, tarla, yem alım satımından dolayı 1.5 milyon TL borçlandırıldığını ve dolandırıldığını öne sürdü. Rafet Zengin gözaltına alınırken, Tuncer Kacıroğlu\'nun cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıdı.

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