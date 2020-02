Muhtar Kent'ten gençlere altın öğütler

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de 47 yıl önce mezun olduğu Tarsus Amerikan Koleji (TAC) öğrencileri ile bir araya gelen Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, gençlere altın öğütlerde bulundu.

Muhtar Kent, 1971 yılında diplomasını aldığı TAC’nin mezuniyet töreni için ABD\'den Türkiye\'ye geldi. Okulun mezunları ile buluşan Kent, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Kent, kamyon tepelerinde başlayıp bugün 200’den fazla ülkede 70 bin çalışanı olan uluslararası bir şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olmasına kadar uzanan kariyer yolculuğunda, TAC mezunu olmasının önemli katkısı olduğunu söyledi.

Anlatacaklarının son 40 yıldır, 4 ayrı kıtada ve 11 ülkede çalışmış birinin tavsiyeleri olarak değil, sadece hayatta edindiği tecrübeler olarak alınmasını isteyen Kent, \"Aldığınız eğitimi sakın küçümsemeyin. Dışarıda en az sizler kadar farklı yetenekli gençler var ancak sizlerin sahip olduğu olanaklara sahip değiller. Sizler bugün ülkenizde ve dünyanın birçok yerindeki akranlarınıza göre yeni hayatınıza daha avantajlı başlıyorsunuz. Bu, hepinize ayrı ayrı sorumluluk yüklüyor. Sizlerin sahip olduğu avantajlara sahip olmayanları lütfen unutmayın\" dedi.

MARKA TUTULMUŞ SÖZDÜR

Çok kültürlü bir şirketi yönetmesinde TAC’de aldığım bütünsel eğitimin katkısının çok büyük olduğunu ifade eden Kent, \"Bana verdiği özgüven, tecrübe, kişisel gelişim yeteneği burada, bu kampüste başladı. Hep söylerim; marka bir sözdür, iyi bir marka ise tutulmuş, yerine getirilmiş bir sözdür. TAC\'de öyle bir markadır. Siz mezunlar ve arkanızdan gelen jenerasyon da o sözün tutulduğuna dair en büyük örneklerdir. Hiçbir şey hayatta doğru bir çizgi olarak gitmeyecektir. Özel, iş hayatı, ülkelerin ekonomileri, şirketlerde de hep böyle olacak. Sizlerin de kariyeri hiçbir zaman bir çizgi olarak daimi yükselmeyecek. İnişler de çıkışlar da olacak. İnişlerde bütün tecrübelerinizi de edinin, çıkışlarda da bütün fırsatlardan yararlanmaya bakın. Mütevazı olun. Her zaman söylerim, kendi çantanızı kendiniz taşıyın. Ben hiçbir zaman kimseye çantamı vermem, otellere girerken, uçağa binerken kendim taşırım\" diye konuştu.

TUTKUNUZU BULUN

Tutkunun başarının vazgeçilmezi olduğunu kaydeden Kent, şunları söyledi:

\"Ben yaptığım işi çok seviyorum o yüzden 40 yıldır yapıyorum. 40 yıldır haftada bir dükkan gezerim, hep yeni bir şey öğrenmişimdir. Her günü heyecanla karşılarım. Sizlere de o tutkuyu bulmanızı tavsiye ediyorum. Her neye karşı tutkulu iseniz o konuda pozitif bir iz bırakabilirsiniz. Profesyonel, iş insanı, girişimci, öğretmen, sanatçı, yazar, doktor, mühendis ya da anne ve baba olarak iz bırakabilirsiniz. Bir konuda iş kurmak ya da başarılı bir kariyere sahip olmak, tek başına bir başarı olabilir. Ama daha önemlisi başarının tekrarlanmasıdır. Başarı elde ederseniz sevinin ama çok uzun zaman sevinmeyin. Onu nasıl tekrarlayacağım diye bakın.\"

ÖĞRENDİKÇE BÜYÜRSÜNÜZ

Gençlere her gün yeni bir şeyler öğrenme tavsiyesinde bulunan Kent, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Öğrendiğiniz müddetçe gelişiyor ve büyüyorsunuz. Büyümek, günümüzde çok önemli bir kavramdır. Şirketler aynı yerde kalmıyor, ya geriye ya yukarıya gidiyor. Ülkeler büyümediği zaman istihdam sağlayamıyor. Kişisel anlamda da bu böyledir. Öğrenmeye devam ettiğiniz müddetçe gelişiyor, büyüyorsunuz. Geldiğiniz yeri unutursanız gideceğiniz yere doğru bir şekilde varamazsınız. Sosyal sorumluluk çok önemlidir. Bu nedenle 5 yıl önce Defne Muhtar Kent Eğitim Vakfı\'nı kurduk. Her yıl ABD’ye bursla 4 öğrenci gönderiyoruz. Şimdi 16 öğrencimiz okuyor. Her yıl 4 mezun veriyoruz. Ayrıca TAC’de de şu anda bir öğrencimiz, Defne Muhtar Kent Tuğla Bursu’yla eğitim görüyor. Siz de insanların hayatına dokunmanın yollarını arayın.\"

YANLIŞ YAPMAKTAN KORKMAYIN

Risk almayan insanın başarılı da olmayacağını kaydeden Kent, \"Şirketimde çalışanlara hep söylerim; akıllı riskler almaktan, başarısız olmaktan korkmayın. Yanlış yapmaktan korkmayın ama yanlışları tekrarlamayın. Çünkü yanlış yapılmazsa yeteri kadar risk alınmamıştır. Ben her zaman başarısızlıklarımdan çok büyük dersler çıkarmışımdır\" dedi.

TAC’deki yolculuğunun yarım asır önce başladığını dile getiren Kent, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Bu süre çok uzun gibi görünse de aslında çok eski bir tarih değil. Zaman dünyadaki en önemli varlık, hiçbir zaman durmuyor. Harcamazsanız parayı durdurabilirsiniz ama sıhhat ve zaman öyle değil. Bu iki unsura çok dikkat edin, değerini bilin. TAC’deki 71 mezunu sınıf arkadaşlarımla ABD’de yaşamama rağmen halen bugün yılda bir veya iki defa bir araya geliyoruz. Ben tek çocuğum, kardeşim yok ama buradaki sınıfımdan onlarca kardeşim oldu. Hepsi benim kardeşim öyle görüyorum hepsini.\"



FOTOĞRAFLI