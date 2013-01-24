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Ekonomi

Muhtar Kent’ten ‘altın üçgen’ önerisi

Muhtar Kent, küresel ekonomideki krizler için uzun vadeli çözüm geliştirilmesi ve altın üçgen teorisinden faydalanılması gerektiğini ifade etti

24 Ocak 2013 17:58

Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent, küresel ekonomide devam eden sıkıntıların ‘altın üçgen’ teorisiyle çözümlenebileceğini söyledi.
 
Coca-Cola CEO’su Muhtar Kent, Davos’ta devam Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında CNBC-e'nin sorularını yanıtladı.

Davos'ta katılımcıların dünya ekonomisindeki sıkıntılara bir iki yılda çözüm bulunamayacağının farkında olduğunu söyleyen Kent, uzun vadeli çözüm geliştirilmesi ve altın üçgen teorisinden faydalanılması gerektiğini ifade etti.

Kent kendi geliştirdiği altın üçgen teorisini şöyle özetledi; “Özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek daha iyi işbirliği yaparak çözüm üretmesi” dedi.

Bu yıl ilk kez Davos’a 28 yaş altında bir grubun katıldığını söyleyen Kent, ilk kez katıldıkları Davos zirvesinde gençlerden iyi tavsiyeler aldıklarını ifade etti.


'En büyük risk kötümserlik'


Kent, dünya ekonomisi için en büyük riskin bir kenara çekilip, kötümser bir şekilde krizin geçmesini beklemek olduğunu söyledi.

Coca-Cola CEO’su küresel ekonominin her köşesinde yeni fırsatlar olduğunu bunu değerlendirmek gerektiğini ifade etti.


'Borç tavanı sorunlu çözülür'


ABD’nin borç tavanı tartışmaları hakkında da konuşan Kent, tüm dünyada olduğu gibi ABD’de de belirsizliğin sevilmediğini ve borç tavanı sorunun çözümünün en kısa zamanda gerçekleşeceğini söyledi.


'Meksika ve Türkiye parlayan yıldız'


Türkiye ekonomisi için de beklentilerini dile getiren Kent, Davos’ta devam eden tartışmalarda Türkiye ve Meksika’nın en çok konuşulan ülkeler olduğunu fark ettiğini ve dinamizm konusunda örnek gösterildiğini belirtti.

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