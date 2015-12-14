Coca Cola'nın CEO'su ile öğle yemeği için 58 bin lira ödedi!

‘Muhtar Kent ile bir kola paylaşın’ sloganıyla başlatılan açık artırmada en yüksek teklif 19 bin 112 dolar oldu.

Coca-Cola Company, U2 grubunun ünlü solisti Bono’nun kurucusu olduğu AIDS ile mücadele derneği RED’e destek vermek için şirketin CEO’su Muhtar Kent ile öğle yemeği yeme fırsatını açık artırmaya çıkardı.

1 Aralık'ta eBay üzerinden başlayan açık artırma 10 Aralık itibarıyla sona erdi.

İsmi açıklanmadı

‘Muhtar Kent ile bir kola paylaşın’ sloganıyla başlatılan açık artırmada en yüksek teklif 19 bin 112 dolar oldu. Bu para RED’in ‘AIDS’siz bir nesil mücadelesi’ne katkıda bulunacak. RED özellikle hastalığın yaygın olduğu Afrika kıtasında önemli faaliyetler yürütüyor. Muhtar Kent ile öğle yemeği için 19 bin doları gözden çıkaran kişinin ismi ise açıklanmadı.