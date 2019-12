Muhtar Kent’e liderlik ödülü

ABD Uluslararası İş Konseyi (United States Council for International Business-USCIB) 2008 Uluslararası Liderlik Ödülü'nü Coca Cola şirketinin başkanı ve CEO'su Muhtar Kent'e verdi.



Amerika'nın küresel düzeyde iş ve ticaretini artırmayı hedefleyen çokuluslu şirket, hukuk firmaları, ticaret odaları ve iş derneklerinden oluşan 300 üyeye sahip USCIB yönetimi, Waldorf Astoria Otelinde düzenlenen gecede Kent'e üstün başarılarından dolayı "2008 Uluslararası Liderlik Ödülü"nü" takdim etti.



Ödül töreninden önce Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kent, aslında bu ödülün kendisine değil, Coca Cola şirketinin ve sisteminin 800 bin çalışanına verildiğini söyledi. Coca Cola'nın lideri olarak onların adına bu ödülü almaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Kent, "bütün arzum daha fazla Türk yöneticisinin dünyada büyük sorumluluklar almaları, büyük şirketler nezdinde önemli başarılar kazanmaları, böylece Türkiye dünyada daha fazla her şekilde ileri gitsin, Türkiye'nin imajı daha da artsın. Bizim bütün çalışmalarımız hep bu yönde oluyor" diye konuştu.



Kent, küresel mali krizin Coca Cola şirketini mali önlem almaya zorlayıp zorlamadığının sorulması üzerine ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, Coca Cola'nın 200 ülkede üretim yaptığını ve genel kapsamda işlerinin dünyada büyüdüğünü ifade etti.



Kent şöyle konuştu:



"Tabii zor dönemler geçiriyoruz. Hiç bilmediğimiz, bugüne kadar alışık olmadığımız bir ekonomik kriz yaşıyoruz, ama biz her zaman ileriye ümitle bakıyoruz. Ben 30 yıl önce üniversiteden mezun olup ABD'ye gelip Coca Cola şirketinde 1978'de işe başladığımda petrol fiyatları tavandan yukarı çıkmıştı. Herkes, Amerika'da Japonya'nın bütün işleri alıp ABD ekonomisinin belini kıracağından korkuyordu, onlar olmadı. O dönemleri insanlar unutuyorlar, eminim bu da geçecek" dedi.



Kent, Türkiye'yi küresel mali kriz kapsamında nasıl gördüğünün sorulması üzerine ise, Türkiye'nin hızla gelişmekte olan ülkelerin başında geldiğini belirterek şöyle konuştu:



"Türkiye'nin de arasında olduğu hızla gelişmekte olan ülkeler fırtınayı daha az sıkıntılarla atlatacaklar, çünkü iç piyasada talep var, büyüme var ama tabii Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya, Latin Amerika ve Tayland gibi bütün gelişmekte olan ülkelerin dikkatli davranmaları gerekiyor, kemerlerini sıkmaları gerekiyor, devlet harcamalarını biraz kısmaları gerekiyor ve aynı zamanda ihracat-ithalat dengelerini iyi tutmaları, biraz daha dengelemelerigerekiyor."



‘Ekonomik izolasyon sona ermeli’



Bu arada, Kent'e Uluslararası Liderli Ödülü'nün verildiği Gecede USCIB Başkanları William G. Parrett ve Peter Robinson, Kent'in liderlik vasıflarını överek başarılarından söz etti.



Kent de yaptığı konuşmada, ödülü almanın kendisine büyük gurur verdiğini, Coca Cola'nın yerel üretim, yerel iş gücü ve yerel satış özellikleriyle birçok insana istihdam sağladığını anlattı.



Dünyadaki mali krizden söz etmeden geçemeyeceğini belirten Kent, bazı endişelerini dinleyenlerle paylaşmak istediğini ifade ederek, küresel iş ve ticaret ekonomisinin önemli bir mücadeleyi kaybettiğini ve geniş halk kitleleriyle bağının koptuğunu belirterek bu ekonomik izolasyonunun sona ermesi gerektiğini söyledi.



Kent, bu kapsamda son zamanlarda yapılan bazı kamuoyu yoklamalarından da söz ederek ABD ve Avrupa'da her 10 kişiden sadece 3'ünün küresel ticaretten yana olduğunu, söz konusu oranın küresel ticaretten son derece iyi faydalanan Asya'nın gelişmekte olan ülkelerinde bile 10'a 4 olduğunu, bu durumun nedenlerinin araştırılması ve çözüm bulunması gerektiğini belirtti.



Bu kapsamda 4 tavsiyesi olduğunu söyleyen Kent, eğitim sistemlerinin küresel pazar gerçeklerine uyum sağlamasını, işsiz kalanlara eğitim verilmesini, diplomasinin ekonomi ve ticaret alanında da kendini geliştirmesini önerdi.



Kent, dünyadaki Amerikan karşıtlığının da sona ermesi için güçlü siyasi liderliğe ve sivil toplum liderliğine dayanan yeni bir Amerika imajının yerleşmesi gerektiğini belirterek, ABD'de yenilik, yenileşme ve daha iyi bir yatırım ortamının yaratılması gereğine işaret etti.



ABD'nin daha önce yaşanan krizlerden hep daha da güçlenerek çıktığını anlatan Kent, ülkenin "yenilikçi ve güçlü girişimci ruhunun" bunda büyük payı bulunduğunu, değişik kültürlerin ve insan gruplarının uyum içinde yaşadıkları bir canlılığı olduğunu vurguladı.



Katılımcılar



Toplantıda Nebraska Senatörü Chuck Hagel de bir konuşma yaptı. Hagel hem ABD'de hem de dünyada yeni bir dönemin başladığını belirterek başkan seçilen Barack Obama'nın dünyadaki değişimlerin ve gelinen noktanın farkında olduğuna inandığını söyledi.



Hagel, mali krizin ardından Bretton Woods sistemi kurumlarının yeniden yapılandırılmasının şart olduğunu da belirtti.



Coca Cola Başkanı Kent'in kızı Selin ve oğlu Cem'le geldiği geceye, aralarında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Mehmet Samsar ve eşi Feruze Samsar'ın da bulunduğu çoğunluğunu Amerikalıların oluşturduğu geniş bir davetli topluluğu katıldı.