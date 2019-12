Muhtar Kent: Zirveyi hayal bile etmezdim

The Coca-Cola Company’nin CEO’su Muhtar Kent, "ABD’de kamyonlara Coca-Cola kasası yüklediğim günlerde bir gün CEO olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Coca-Cola’dan 1997 sonunda, Viyana’dan bölgeyi yönetirken ayrıldım. 2005’te Çin’in de içinde bulunduğu 100 ülkeyi kapsayan Bölge Başkanlığı’yla döndüm. Dönüşümün en büyük nedeni Çin’in cazibesiydi" dedi.



The Coca-Cola Company’nin CEO’su Muhtar Kent, "Bir gün Coca-Cola’da en tepe yönetici olabileceğiniz aklınıza gelir miydi? Ya da Coca-Cola kamyonlarına kasa yüklediğiniz günlerde önünüze böyle bir hedef koymuş muydunuz?" şeklinde, soruya, ‘kesinlikle hayır’ diye cevap verdi. Kent, "Aslında ilk çalışmaya başladığım yıllarda bankacılık sektörünü de düşünüyordum. Ancak, Coca-Cola gibi bir şirkette çalışmak bana daha cazip geldi. Hiç düşünmeden Coca-Cola’daki işi seçtim. O günlerde bir gün Coca-Cola’nın CEO’su olabileceğim aklımın ucundan dahi geçmezdi" dedi.



Muhtar Kent’in Hürriyet gazetesinden Vahap Munyar’a verdiği röportaj:



’Muhtar’ adı zorluyordu



Coca-Cola’daki ilk yıllarında Boston’dan Los Angeles’a, ABD’deki birçok kent ve eyalette çalışırken en çok zorlandığı şeyin "Muhtar" adını anlatmak olduğunu belirten Kent, şirketteki ilk dönemlerini şöyle anlattı: "ABD’deki ilk çalışma yıllarımda ’Ben Muhtar’ deyince, adımı kolay algılayamıyorlardı. Bu nedenle en az iki kez tekrarlamak zorunda kalırdım. ABD’de bir süre çalıştıktan sonra önce İtalya’da, sonra da Hollanda’da göreve atandım. 1985 yılında Türkiye-Kafkasya Genel Müdürü olduğumda 35 yaşındaydım. Sonra Orta ve Doğu Avrupa Başkanlığı’na yükseldim. Başına geçtiğim bölge, Coca-Cola’nın dünya genelindeki 18 biriminden biriydi."



Demek ki yükselmek mümkün



Coca-Cola’da üst yönetime yükselme konusunu ilk kez Orta ve Doğu Avrupa’dan sorumlu Başkan olduğu günlerde düşündüğünü vurgulayan Kent, şöyle devam etti: "İlk kez o zaman, ’Demek ki bu noktaya kadar yükselmek mümkünmüş’ diye düşündüm. Hatta, daha da yükselebileceğime inandım. Ancak 1997 sonunda, Coca-Cola’yla yollarım ayrıldı."



1998-2005 dönemini Türkiye’de Anadolu Holding’e bağlı Efes İçecek Grubu’nu yöneterek geçirdiğini anımsatan Muhtar Kent, 2005’te o dönemdeki CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Nevill Isdell’in teklifiyle Coca-Cola’ya döndüğünü vurguladı. Kent, şöyle konuştu: "Nevill bana başta Çin olmak üzere Asya’yı da kapsayan toplam 100 ülkenin yönetiminden sorumlu bölge başkanlığı önerdi. Bu teklifin bana en cazip gelen yönü, işin kapsamında Çin’in de olmasıydı. Bu işi yaparken Çin’i yakından izleyecek, iyi tanıyacaktım."



Çin’deki şirket alımı



Kent, "2005’te Çin dahil 100 ülkeyi kapsayan başkanlık dönüşünüzle Coca-Cola’da artık sizin için CEO’luk yolunun açıldığını biliyor muydunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Hayır, o günlerde böyle bir gelişme olabileceğini düşünmemiştim. Nevill Isdell’le geçmişte de çok güzel çalışmalar yapmıştık. Isdell’den aldığım teklifin içinde Çin operasyonlarını yönetmek de olunca döndüm. Çin’de edindiğim deneyimi CEO olur olmaz kullanma fırsatı buldum. Çin’in en büyük meyvve suyu şirketini 2.4 milyar dolara satın alma konusunda anlaşma yaptık. Şimdi izinleri bekliyoruz. 31 fabrikası olan şirketin en büyük hissedarı Zho’yu ikna etmek, oradaki deneyimlerin sayesinde daha kolay oldu."



Efes İçecek’i bırakmak kolay olmadı derin derin düşündüm



MUHTAR Kent’le 2005’te Coca-Cola’ya dönüşünü konuşurken, Anadolu Holding’e bağlı Efes İçecek Grubu’nu bırakmasının da pek kolay gerçekleşmediği ortaya çıktı. Kent, o günleri şöyle anlattı: "Coca-Cola’dan teklif aldığımda, ’anında gelirim’ demedim. Derin derin düşündüm. Çünkü, Anadolu Grubu’na, Efes’e çok yararlı olduğumu düşündüğüm bir dönem geçirdim. Etkin çalıştım. Orada az parayla çok şey yaptık. Anadolu Holding’in ortakları Özilhan ve Yazıcı aileleri çok sevdiğim insanlar. Ayrıca Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’la yakın dostuz, iyi takım haline gemiştik. O günlerde 52 yaşındaydım. Kariyerime yeni şeyler eklemek için önümde 10-15 yıl daha vardı. Derin düşünceler sonunda Coca-Cola’ya dönmeye karar verdim."



Dünyanın en tanınan markalarını yönetmek bana heyecan veriyor



Muhtar Kent, "Coca-Cola gibi uluslararası bir grubu yönetmek nasıl bir duygu?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Dünyanın en tanınmış, en büyük markasını yönetmek bana heyecan veriyor. Üstelik çatısı altında her biri 1’er milyar dolarlık 12 ayrı marka da var. Bunların sayısı önümüzdeki 10 yılda daha da artacak. Coca-Cola çatısı altındaki ürünler her gün 1.5 milyar kere tüketiciyle buluşur. 800 bin çalışanın tutkusu, Coca-Cola’yı başarılı kılan etkenlerin başında yer alıyor."



Yıl 1979, McDonald’s ile kampanya pozu



Muhtar Kent’ten ABD’de kamyonlara Coca-Cola kasası yüklediği günlerden bir fotoğrafını istedim. Kent, Coca-Cola Eurasia Group (93 ülkeyi kapsıyor) Kurumsal İletişim Direktörü Gürtay Kıpçak’a, "İstanbul’daki asistanımda epey fotoğraf var. Oradan bakıp, gönderebilirsiniz" dedi. Kıpçak, araştırdı. Kamyona kasa yüklerken bir fotoğraf ellerinde yoktu. Muhtar Kent’in fotoğrafı çekilmiş en eski Coca-Cola anısını, 1979’da McDonald’s ile Türkiye’de başlatılan bir kampanyadan buldular.



Yılda 50 tam günüm havada geçiyor 5 saat uyuyorum



The Coca-Cola Company’ye CEO olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Örneğin günde kaç saat uyuyorsunuz?



- Artık daha az uyuyorum. Günde ortalama 5 saati geçmiyor.



Seyahat yoğunluğunuz nasıl?



- Geçen yıl 1200 saat havada kalmışım. Yani, 50 tam gün havada kalmışım. Uyku eksikliğini uçakta da gideriyorum.



Rahat uyuyabiliyor musunuz? O yorgunluğa nasıl dayanıyorsunuz?



- Bol su içiyorum. Genelde az yemek yiyorum. Ayrıca asla uyku ilacı almıyorum.