Muhtar Kent uyardı: Çalkantılara hazır olun

İçecek devi Coca-Cola'nın zirvesindeki isim Muhtar Kent, Türk iş dünyasının bugününü ve yarınını değerlendirdi, liderlere tavsiyeler verdi. Gelecek 10 yılda dünyada bütün taşların yerinden oynayacağını anlatan Kent, iş dünyasına "çalkantılara hazırlıklı olun" mesajı verdi.



Kent, KoçSistem ile Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde kurulan CEO Club işbirliğinde düzenlenen "CEO Profil" etkinliğinde yaptığı konuşmada, son 10 yılın önümüzdeki 10 yılda yaşanacaklara göre daha sakin nitelendirilebileceğini, kriz ne kadar derin olursa olsun gelecek 10 yıl içinde her halükarda dünyada önemli değişiklikler olacağını söyledi.



Bu doğrultuda dört büyük kitlesel eğilimin açığa çıktığını ve bunun daha da kuvvetlenerek devam edeceğini ifade eden Kent, bunun ilkinin küresel ekonomik büyümenin merkezindeki güçlü yön değişimi, ikincisinin insanların yeni fırsatlar peşinde şehirlere çok hızlı göçüyle beraber ortaya çıkan hızlı şehirleşme, üçüncüsünün tüketici davranışlarının ve beklentilerinin yeniden oluşması, dördüncüsünün de yenilikçi inovasyon çağı olduğunu anlattı.



Kent, kendi sektörleri için söz konusu 4 eğilimin daha fazla müşteri ve gelir demek olduğunu, ancak bunların maliyet artışı baskıları, çevre baskıları ve sivil toplum kuruluşlarının artan baskılarını da beraberinde getirdiğine dikkati çekti.



Coca-Cola'da bu dört eğilime "yeni dengeler" adını taktıklarını, önümüzdeki 10 yıl, belki de 20 yılda dünyayı bu şekilde göreceklerini belirten Kent, küresel büyüme merkezindeki kaymaya ilişkin şunları kaydetti:



"2010 itibarıyla dünyanın ekonomik gücü birkaç ülkeden çok daha fazlasına yayılacak. Günümüzdeki ekonomik sıkıntılara rağmen dünyada trilyon dolar civarında bir servetin yaratıldığını, bunun yüzde 60'ının gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacağını göreceğiz.



Çin, Hindistan, Türkiye gibi ülkelerin daha fazla ön plana çıkacağı bir dünyaya hep birlikte şahit olacağız. Ne kadar sıkıntı olursa olsun bu ülkelerle birlikte Endonezya, Meksika, Brezilya, Şili, Arjantin, Rusya, Ukrayna, Vietnam gibi ülkelerin ağırlığı artacak."



"Orta sınıfa yükselen 1 milyar yeni tüketici göreceğiz"



Muhtar Kent, gelecek 10 yıl içinde orta sınıfa yükselen 1 milyar yeni tüketicinin görüleceğini, orta sınıftaki büyümeyle beraber şehirlere büyük göç yaşanacağını ifade ederek, bunun 10 yılda her 90 günde bir İstanbul ölçeğinde yeni metropolün gezegene ilavesi anlamına geldiğini söyledi.



Soruları da yanıtlayan Kent, Türkiye'nin dünyadaki önemine ilişkin bir soru üzerine, "Ekonomilerin büyümesinde ve ekonomilerin dünyada aldıkları rolde ağırlık haritası değişiyor. Ağırlık, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kayıyor. Bilhassa büyüme, ek gelir yaratma, ek orta sınıf yaratma, ek talep yaratmada... Türkiye de bu oynanan oyunda önemli bir oyuncu... Çin, Meksika, Arjantin, Endonezya, Rusya, Brezilya ile birlikte önemli bir oyuncu. Türkiye'nin dünyadaki ağırlığının hem ekonomik anlamda hem sosyo-politik anlamda artacağından şüphem yok" diye konuştu.



Dünyada daha fazla çok uluslu Türk şirketinin olmasını ve daha fazla Türk markasının dünyaya yayılmasını arzuladığını dile getiren Kent, Türkiye ve bu bölgede yöneticilik yaparken risk yönetimi, esnek yönetim ve hızlı hareket etmede çok büyük tecrübe edindiğini söyledi.



Kent, büyük şirketlerde başarı kazanmak için bu şirketleri küçük şirket gibi yönetmek gerektiğini ifade etti.



"Hiçbir mesele, lider yetiştirmeden daha kritik değil"



Liderlik ve iyi yönetici olmanın önemine işaret eden Kent, "Özellikle, sürekli çalkantı içinde olacak gelecekte yöneticilik yapacak yeni nesil büyük önem taşıyor. Türkiye'nin uzun vadeli başarısı açısından hiçbir mesele, gelecek kuşak liderlerini yetiştirebilme yeteneğimizden daha kritik değil" dedi.



Türkiye'de çalışan kadın sayısının dünya ortalamasının çok altında olduğuna dikkati çeken Kent, yönetici yetiştiren programlara ağırlık verilmesi, Türkiye'de beyin göçünü durduracak ulusal çapta çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.



Muhtar Kent, 32 yıllık mesleki kariyeri süresince tüm liderlerde gördüğü ortak özelliğin, yönettikleri kurum ve kuruluşlar için net ve hedef odaklı vizyon oluşturma, bunu gerçekleştirmek için de çalışanlarına ilham verme konularındaki başarıları olduğunu söyledi.



Donald R. Keough'un "İş Hayatında Başarısızlık için 10 Emir" kitabına da değinen Kent, "Bu kitaba ben de önsöz yazdım. Bu kitabı okurken yazarından aldığım en önemli mesaj; uygulanmayacak vizyon bir hayaldir, karanlıkta koşmak, yürümek gibidir" diye konuştu.



"Her gittiğim yerde piyasayı gözetirim"



Kent, günümüzde tüketicinin köklü yeniden oluşumunda önceliklerin, değerlerin ve beklentilerin yeniden belirlendiğinin altını çizerek, tüketicilerin markalarla tek yönlü monolog yerine diyalog içinde olduğunu, kendilerine ne yapmaları gerektiğinin söylenmesini kesinlikle istemediklerini, bu eğilimin önceden sadece batıda görüldüğünü, günümüzde ise Endonezya'da da Türkiye'de de görülebildiğini anlattı.



Tüketicinin neyi, ne zaman, ne şekilde ve hangi fiyatla istediğini bir yerde dikte ettirdiğini ifade eden Kent, geleneksel alıcı-satıcı ilişkisinin ötesinde bir durumun söz konusu olduğunu, tüketicilerin şirketlerdeki karakterlerle bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.



İnovasyonun önemini de vurgulayan Kent, yenilikçiliğin yeni tarifinin bütün güçlerin kesişme noktasında olduğunu belirterek, "İnovasyon artık şirketlerde dört duvarın içinde değil, şirket dışında ortaya çıkıyor. Ben de her gittiğim yerde piyasayı gözetirim, müşterileri gezerim ve her defasında mutlaka yeni bir şeyler öğrenirim" dedi.



Muhtar Kent, "Stratejist Michael Porter, Türkiye'de verdiği bir konferansta 'tüketici artık kraldır sözü geride kaldı' demişti. Tüketici, sorduğunuzda çevreye duyarlı ürün üretilmesi gerektiğini söylerken, satın alırken ucuz fiyat olmasına dikkat ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Eğer bu söz doğru olsaydı, ABD'de otomotiv bugün bu hale gelmezdi. Bizim gördüğümüz, tüketiciler doğaya daha fazla önem veren şirketlerin ürünlerine daha fazla para vermeyi kabul ediyorlar" karşılığını verdi.



"Coca-Cola son 9 ayda cirosunu yüzde 3 büyüttü"



Coca-Cola'nın 2020 vizyonu ve yol haritasına da değinen Kent, şirketin 2020 vizyonunu, "çalışanlar, ürün yelpazesi, ortaklar, karlılık, gezegen ve verimlilik"ten oluşan 6 kritik noktada topladıklarını, bunların İngilizcesi "P" harfiyle başladığı için de vizyonlarını "6 P"de özetlediklerini ifade etti.



Kent, vizyonlarının ulaşılmaz, karmaşık olmadığını, büyümeye odaklı hedefler içerdiğini belirterek, "Coca Cola'nın 2020 vizyonunda, bugün 80 milyar dolar olan cirosunu 2020'de 200 milyar dolara çıkaracağımızı açık açık belirtiyoruz" dedi.



Coca-Cola'nın son 9 ayda cirosunu yüzde 3, pazarlama yatırımlarını yüzde 6 ve işletme karlılığını yüzde 7-8 büyüttüğünü kaydeden Kent, sağlıklı büyüme için özellikle pazarlama yatırımlarının çok önemli olduğunu vurguladı.



Muhtar Kent, Coca-Cola olarak dünya genelinde 300 milyar litre su kullandıklarını ve bu miktarın 2020'de 550-600 milyar litreye çıkmasını öngördüklerini ifade ederek, suyun geri kazandırılması ve şu anda yaklaşık 500 olan, 10 yılda da 1.500'e çıkarmayı düşündükleri su yaratan projeler sayesinde kullandıkları su kadarını geriye iade edeceklerinin taahhüdünü verdiklerini anlattı.