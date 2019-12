-MUHTAR KENT EN ÇOK KAZANANLAR ARASINDA NEW YORK (A.A) - 10.05.2011 - ABD'nin en büyük şirketlerinin üst yöneticilerinin (CEO) geçen yılki kazancı, ekonominin ciddi gelişme gösterdiği, borsaların rekor kırdığı ve işsizlik oranlarının bugünkünün neredeyse yarı seviyesinde olduğu 2007 yılına göre daha iyi oldu. Associated Press'in, yönetici tazminatları konusunda uzman araştırma şirketi Equilar'ın verilerini kullanarak 334 şirketin CEO'sunun kazançlarını değerlendirdiği araştırmaya göre, ABD'de Standard & Poor's 500'de işlem gören bu şirketlerin üst yöneticilerin geçen yıl ortalama kazançları önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 24 artışla 9 milyon doları buldu. Üst yöneticilerin toplam gelirleri maaşlar, primler, hisse senetleri, opsiyonlar ve ek ödemelerden oluşuyor. Üst yöneticilerin en büyük gelirleri ise nakit primlerden geldi. Geçen yıl üst yöneticilerin gelirleri, ekonominin giderek güçlenmesi ve şirketlerin maliyetlerini azaltması nedeniyle karlarının yükselmesine bağlı olarak artış gösterdi. Geçen yıl şirketlerin gelirleri yüzde 12 ve karları yüzde 41 yükseldi. Hisse senedi piyasaları da yüzde 13'lük artış gösterdi. Önceki yıl 5 milyon kişi işini kaybederken, geçen yıl özel sektör 1,2 milyon kişiye istihdam sağladı. Şirketler geçen yıl üst yöneticilere hisse senedi olarak yaptığı ödeme önceki yıla göre 300 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolara, hisse senedi opsiyonu olarak ise 27 milyon dolar yükselişle 702 milyon dolara çıktı. Geçen yıl çalışanlara yapılan ödeme ise yüzde 3 artışla ortalama 40 bin 500 doları buldu. -EN FAZLA KAZANAN DAUMAN OLDU- Geçen yıl en fazla kazanan MTV, Nickelodeon ve Paramount Pictures'ın sahibi eğlence sektörünün önde gelen şirketlerinden Viacom'un üst yöneticisi Philippe Dauman oldu. 2010 yılı kazancı önceki yıla göre 2,5 kat artan Dauman'ın 2009 yılındaki kazancı 33,9 milyon dolardı. 2010 yılında en fazla kazanan 10 üst yöneticinin 6'sı medya ve eğlence sektöründe çalışıyor. Dauman'ın yanı sıra CBS üst yöneticisi Leslie Moonves 56,9 milyon dolar, Discovery Communications üst yöneticisi David Zaslav 42,6 milyon dolar, Comcast üst yöneticisi Brian Roberts 31,1 milyon dolar, Walt Disney üst yöneticisi Robert Iger 28 milyon dolar ve Time Warner üst yöneticisi Jeff Bewkes 26,1 milyon dolar kazandı. Geçen yıl en fazla kazanan 10 üst yöneticisinin toplam geliri, 2009 yılında en fazla kazanan 10 üst yöneticinin gelirine göre üçte birden fazla artarak 440 milyon doları buldu. Dauman, Moonves, Roberts ve Occidental Petroleum CEO'su Ray Irani, hem 2009 hem de 2010 yılında en fazla kazanan 10 üst yönetici listesinde yer aldı. AP'nin araştırmasında kullandığı şirketlerin üst yöneticilerinin ortalama gelirleri geçen yıl 9 milyon dolar oldu. 2007 yılında bu rakam 8,4 milyon dolar, 2008'de 7,6 milyon dolar ve 2009'da 7,2 milyon dolardı. -MUHTAR KENT 19,2 MİLYON DOLAR KAZANDI- Coca Cola Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Muhtar Kent, geçen yıl 19,2 milyon dolar kazandı. Böylece en fazla kazanan 50 Üst Yönetici sıralamasında 34'üncü sırada yer alan Kent, geçen yıl kazancını önceki yıla göre yüzde 30 artırdı. Bu arada önceki yıl en fazla kazanan 10 üst yöneticiden bazılarının kazancı geçen yıl gerilerken, bazıları arttı. Yahoo üst yöneticisi 2009 yılında 47,2 milyon dolar kazanırken, geçen yıl bu rakam 11,9 milyon dolara geriledi. Boston Scientific üst yöneticisi J. Raymond Elliott'un 2009 yılı geliri 33,3 milyon dolarken, 2010 yılında 4,7 milyon dolara, aynı yıllar itibariyle Thermo Fisher Scientific üst yöneticisi Marc Casper'in geliri 34,1 milyon dolardan 2,8 milyon dolara ve Urban Outfitters üst yöneticisi Glen Senk'in geliri 29,9 milyon dolardan 2,5 milyon dolara düştü. Araştırmaya göre, 2009 ve 2010 yılları karşılaştırıldığında Johnson & Johnson üstk yöneticisi William Weldon'un gelirinin 25,5 milyon dolardan 23,2 milyon dolara ve Philip Morris International üst yöneticisi Louis Camilleri'nin gelirinin 24,4 milyon dolardan, 20,6 milyon dolara gerilediği ortaya çıktı. Viacom üst yöneticisi Philippe Dauman, 2009 yılında 33,9 milyon dolar olan gelirini geçen yıl 84,5 milyon dolara çıkararak en fazla kazanan üst yönetici oldu. CBS üst yöneticisi Leslie Moonves gelirini 42,9 milyon dolardan, 56,9 milyon dolara, Occidental Petroleum üst yöneticisi 31,4 milyon dolardan 76,1 milyon dolara ve Comcast üst yöneticisi 27,2 milyon dolardan 31,1 milyon dolara yükseltti. -EN AZ KAZANAN CEO'LAR- Geçen yıl en az kazanan üst yöneticiler ise Apple üst yöneticisi Steve Jobs ve Citigroup üst yöneticisi Vikram Pandit oldu. Jobs ve Pandit'in 2010 yılı kazançları 1'er dolar oldu. 2010 yılında ayrıca Whole Foods Market üst yöneticisi John Mackey 45 bin 969 dolar, Google üst yöneticisi Eric Schmidt 313 bin 219 dolar, The Washington Post üst yöneticisi Donald Graham 412 bin 740 dolar, Berkshire Hathaway üst yöneticisi Warren Buffett 524 bin 946 dolar, Cincinnati Financial üst yöneticisi Kenneth Stecher 1,27 milyon dolar, Leucadia National üst yöneticisi Ian Cumming 1,6 milyon dolar, Amazon üst yöneticisi Jeff Bezos 1,68 milyon dolar ve Zions Bancorporation üst yöneticisi Harris Simmons 1,75 milyon dolarla en az kazanan üst yöneticiler olarak sıralandılar.