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Muhtar, antendeki karları temizlerken çatıdan düşerek öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Ense köyünde muhtar Ergin Altunkaya (42), evinin çatısında bulunan uydu anteninin üzerinde biriken karları temizlemek isterken düşerek yaşamını yitirdi

06 Aralık 2017 20:13

Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesine bağlı Ense köyünde muhtar Ergin Altunkaya (42), evinin çatısında bulunan uydu anteninin üzerinde biriken karları temizlemek isterken düşerek yaşamını yitirdi.
Ense Köyü Muhtarı Ergin Altunkaya, öğle saatlerinde uydu anteninin üzerinde biriken karları temizlemek için 3 katlı evinin çatısına çıktı. Altunkaya, bir süre sonra dengesini kaybederek çatıdan düştü. Ağır yaralanan Ergin Altunkaya, yakınları tarafından çağrılan ambulans ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. Altunkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, muhtarın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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