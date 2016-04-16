Muhtaç çocuk sayısı yüzde 500 arttı

Temel gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını sürdürmekte güçlük çekildiği için sosyal yardım kurumlarına adına başvurulan çocuk sayısı 19 binden 101 bine yükseldi. Gayri resmi kurumlara gidenler ise bilinmiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) verilerine göre, muhtaç çocuk sayısı son 10 yılda yüzde 500 arttı.

Ülkedeki yoksulluk ve muhtaçlık seviyesi son on yılda ciddi bir yükselme gösterirken bu durumdan en çok çocukların mustarip olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle son günlerdeki çocuklara ilişkin gayri resmi yurtlarda çocukların yaşadığı olaylar dikkatleri yardım kurumları ve vakıflara çekerken ASPB verileri, muhtaç çocuk sayısındaki artışın vicdanları yaralar bir düzeye çıktığını ortaya koydu. Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) verilerine göre, muhtaç çocuk sayısı son 10 yılda yüzde 500 arttı. Gayri resmi kurumlara kaç ailenin başvurduğu, ne kadar çocuğun hangi koşullarda ne gibi yardımlar aldığı ise bilinmiyor.

Her fırsatta üç çocuk isteyen siyasi iktidarı kıramayan ancak doğurduğu çocuklara bakılamayan ülkede, yardıma muhtaç çocuk sayısı 2005’te 19 bin 735 iken geçen yıl 101 bin 561’e yükseldi. Yoksulluk içinde olup temel gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken ve bulundukları illerde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuran ailelere, 2015’te “Sosyal ve Ekonomik Destek” verilen aile başına ödenen aylık destek miktarı ortalama 582 lira oldu.