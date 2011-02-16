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MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN POSTERİNE 2 GÖZALTI KAHRAMANMARAŞ (A.A)

16 Şubat 2011 17:01

-MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN POSTERİNE 2 GÖZALTI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 16.02.2011- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu ile helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak özel yetkili savcı talep etti. Adliye binasına Muhsin Yazıcıoğlu'nun posterini asan  2 genç gözaltına alındı. Topçu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, ağabeyi Yusuf ve kızı Firuze Yazıcıoğlu ile yürüyerek Kahramanmaraş Adliyesine geldi. Topçu ve beraberindekiler, müracaat savcısına, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın özel yetkili savcı tarafından soruşturulması istemi içeren dilekçe verdi. Gülefer Yazıcıoğlu, müracaat savcılığına, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunda hatası, ihmali, kusuru ve kastı olan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu arada, Parti adına verilen bir başka dilekçeyle de açılacak davalarda BBP'nin müdahil olarak kabul edilmesi isteminde bulunuldu. Topçu ve beraberindekiler içerideyken adliyenin önünde bir grup genç toplandı, Muhsin Yazıcıoğlu lehine sloganlar attı. Gençler daha sonra adliye binasına Muhsin Yazıcıoğlu'nun posterini astı.  Polisin uyarısı üzerine posteri indiren gençlerden Tolga Aral ve Ekrem Dörtbudak gözaltına alındı.

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