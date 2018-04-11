Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılığın takipsizlik kararı bazı şüpheliler yönünden kaldırıldı.

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının ölümüne ilişkin 132 şüphelinin yer aldığı "ana soruşturma dosyası" hakkında, 20 Haziran 2016'da verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına yapılan itirazı sonuçlandı.

Mahkeme, şüpheliler A.O.Ç, A.K, A.P, A.A, A.Ö, D.U, D.Ö, İ.D, M.K, M.S.Ç, M,Y, M.K, M.G, M.A, N.M, O.Ö, T.B.D, Y.Y, Y.Ç. ve Z.Ö. yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına, kararda adı geçen diğer şüpheliler yönünden yapılan itirazların reddine hükmetti.

"Çok önemli bir gelişme"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılığın takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin, "Bu çok önemli bir gelişme. Beklenti ve temennimiz, olaydaki tüm şüphelerin baştan incelenerek olayın aydınlatılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması." dedi.

Destici, yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin, biri, olayın gerçekleştiği andan itibaren başlayan ana soruşturma, diğeri de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra açılan soruşturma olmak üzere iki dosya bulunduğunu söyledi.

Takipsizlik kararının esas, ana soruşturma dosyasındaki şüphelilerle ilgili olduğunu belirten Destici, şöyle konuştu:

"Burada 100'ün üzerinde şüpheli var. Kaçıyla ilgili kalktı, kaçıyla ilgili kalkmadı bu ayrıntıları, detayları bilmiyoruz. Yarın karar elimize geldiğinde göreceğiz. Önemli olan ana dosyadaki takipsizliğin bizim yaptığımız itiraz değerlendirilerek, kaldırılmış olması. Karardan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Beklenti ve temennimiz, olaydaki tüm şüphelerin baştan incelenerek olayın aydınlatılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması."

Dosyanın baştan itibaren yeniden inceleceğini ve olayın soruşturulacağını vurgulayan Destici, "Orada 5, 6 tane ana şüphe var. Bu hadisenin aydınlatılması noktasında. Bu şüphelerin tamamının üzerine gidilecek. Tüm şüpheler noksansız bir şekilde aydınlatılacak. Burada bilerek, bir hatası, yanlışı, ihmali, kastı olanlar hukukun önüne çıkarılacak." dedi.

Mustafa Destici, ayrıca ana soruşturma dosyasına takipsizlik kararının 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce verildiğini hatırlattı.

Şüphelilerin durumu

Helikopter kazasına ilişkin, Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılananan eski emniyet amiri D.Ö'nün, davası devam ediyor. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Isparta'da tutuklanan D.Ö, Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalıyor.

Darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin davada, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası alan astsubay A.Ö. ile "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası alan yarbay D.U. hakkında, helikopter kazasında Yazıcıoğlu ile hayatını kaybeden 5 kişi arasında bulunan gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş tarafından 18 Temmuz 2016'da kaza kırım ekibinde yer aldıkları ve parça çalanlar arasında oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu kimdir?

1954 yılında Sivas'ın Sarkışla ilçesi Elmalı Köyü'nde bir çiftçi ailesinin oğlu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptı.

Yüksek öğrenimini yapmak üzere 1972'de Ankara'ya geldi. Üniversite tahsilini, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladı.

1968'de cemiyet (dernek) çalışmalarına başladı. Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. Ankara'ya geldikten sonra ise, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Sırasıyla; Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. (1977-78).

1978'de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin kurucu Genel Başkanı oldu. 1980 yılına kadar MHP'de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulundu.

12 Eylül 1980'de yapılan askeri darbenin ardından, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası sanığı olarak cezaevine konuldu. 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kalan Muhsin Yazıcıoğlu, bu davadan herhangi bir ceza almadı.

Cezaevinden çıktıktan sonra, mağdur olmuş ülkücülere ve onların ailelerine yardim amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını yaptı.

1987'de arkadaşları ile birlikte MÇP'de siyasete girdi. MÇP'de Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu.

1991 genel seçimlerinde üç partinin oluşturduğu ittifak bünyesinde, milletvekili adayı oldu. “O, inançlarınızı Meclis'e taşıyacak” sloganıyla, Sivas'tan milletvekili seçildi.

1992 yılı Temmuz ayında, “içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı için” bir grup arkadaşı ile birlikte MÇP'den ayrıldı. 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi kuruldu ve bu partinin Genel Başkanlığına seçildi.

24 Aralık 1995'te yapılan erken genel seçimlerde ANAP-BBP ittifakından 20. Dönem Sivas milletvekili olarak, yeniden meclise girdi. 28.02.1996 tarihinde ANAP'tan istifa ederek, BBP'ye döndü.

26 Nisan 1998'de yapılan 3. Büyük Kurultay'da, 8 Ekim 2000 tarihinde yapılan 4. Büyük Kurultay'da, 2 Haziran 2002 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kurultay'da,20 Temmuz 2003 tarihinde yapılan 5. Olağan Büyük Kurultay'da,30 Nisan 2006 tarihinde yapılan 6. Olağan Büyük Kurultay'da ve 15 Nisan 2007 2.Olağanüstü Büyük Kurultayda tekrar BBP Genel Başkanlığına seçildi.

22 Temmuz Erken Genel seçimlerinde BBP'nin seçimi protesto etmesi sebebiyle partisinden istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı olup 23. dönem milletvekilliğine seçildi.Daha sonra BBP'ye katılarak TBMM'de Büyük Birlik Partisi Sivas Milletvekili olarak BBP'yi Meclis'te temsil etmiştir.19 Ağustos'ta yapılmış olan BBP'nin 3.Olağanüstü Büyük kurultayında tekrar Genel Başkan oldu.

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge gitmek için bindiği helikopter, henüz bulunamayan bir sebepten dolayı düştü. Helikopterin düşmesinin ardından bölgede bulunan İHA muhabiri İsmail Güneş, 112 Acil Servis'i aramış ve yaptığı konuşmada bacağının kırık olduğunu, helikopterde yer alan BBP Sivas il Başkanı Erhan Üstündağ'ın inlediğini, ne BBP Sivas il Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'dan ne de helikopterin pilotu Kaya İstektepe'den ses geldiğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise göremediğini bildirmiştir.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ve Muhsin Yazıcıoğlu dahil 6 kişinin cansız bedeni 17 gönüllü civar köylüsü tarafından Kes Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu.

Muhsi Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin açılan ve 132 şüphelinin yer aldığı davada 20 Haziran 2016'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca takipsizli kararı verildi. Karara 13 Temmuz 2016'da itiraz edildi.

Adalet Bakanlığı da darbe girişimi sonrası Nisan 2017'de kamu davası açtı. Dava halen devam ediyor.