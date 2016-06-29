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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 132 şüpheliye takipsizlik

Kararda olayın pilotaj hatasından kaynaklandığına dikkat çekildi

29 Haziran 2016 21:49

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009 günü helikopterinin düşmesi sonucu ölümünde ihmalleri bulunduğu, arama faaliyetlerini geciktirdikleri ve delilleri kararttıkları iddiasıyla aralarında dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin de olduğu 132 şüpheli hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi. 

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’ nun ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasıyla ilgili olarak; haklarında ihmal, kasten öldürmek, suç delillerini yok etme ve değiştirme gibi suçlarla soruşturma açılan aralarında dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici’ nin de bulunduğu 132 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi.

Toplam 68 sayfalık takipsizlik kararı metninde, 7 yıldır her başvurunun dikkatle incelenerek bilimsel veriler ışığında değerlendirmeye tabi tutulduğuna dikkat çekilerek, her türlü ihtimal ve delilin ince ayrıntısına kadar incelendiği, 6 kişinin kasten ölümüyle ilgili bir belirleme yapılamadığı, olayın tamamen pilotaj hatasından kaynaklı olduğu kanaatine varıldığı görüşüne yer verildi. Karar metninde, atılı suçlamalarla ilgili olarak şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 132 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına işaret edildi.

 25 Mart 2009 tarihinde, Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter bilinmeyen bir sebepten dolayı düşmüş ve Muhsin Yazıcıoğlu’yla birlikte helikopterde bulunan İHA muhabiri İsmail Güneş, BBP Sivas il Başkanı Erhan Üstündağ, BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı BBP Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya ve Pilot Kaya İstektepe de hayatını kaybetmişti.

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