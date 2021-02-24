Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirine verilen ceza onandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının ardından arama kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattığı suçlamasıyla yargılandığı Kahramanmaraş 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 2 yıl hapis cezasına çarptırılan dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

25 Mart 2009'da düşen helikopter enkazı ve içerisinde bulunan BBP Genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişi için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarını yanlış yönlendirme yaptığı suçlamasıyla dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen, hakkında Kahramanmaraş 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Özmen hakkında 2 yıl hapis cezası verilmişti

Kabul edilen iddianamede, 'arama- kurtarma çalışmaları devam ederken, "Devam eden çalışmalarda ilimiz Göksun ilçesi Hacıömer Köyü Temurağa Köyü Kazmadere Mevkiinde helikopterin enkazına ulaşıldığı, gruptan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu, ölü olmadığı, diğer şahısların yaralı oldukları, ilimiz Göksun Devlet Hastanesine intikal ettirilmekte oldukları, Göksun Devlet Hastanesi görevlilerinin yaralılara müdahale için hazır bekledikleri şeklinde bilgiler intikal etmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" şeklindeki bilgi notunu çevre illere çekerek arama-kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattığı' bilgisi yer almıştı. Görevi kötüye kullanma suçundan yargılanan Dursun Özmen, 15 Ocak'ta 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özmen, Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını istinafa gönderdi.

Bölge Adliye Mahkemesi: Karar isabetli

Yerel mahkemenin kararını inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, bugün yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı. Dairenin onama kararında şöyle denildi:

"Sanığın eylemini görevinin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme boyutunu aşacak şekilde icrai davranışla işlediğine ve bu eylem neticesinde objektif cezalandırma şartlarının oluştuğuna dair ilk derece mahkemesinin kabulü dairemizce de isabetli bulunmuş, yapılan yargılamaya dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşan ve mahkemenin soruşturma sonucunda ki inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine, kabul ve uygulamaya, hukuka uygun yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçelere göre sanık müdafi ve katılan vekillerinin sair istinaf başvuruları yerinde görülmemiştir."