'Muhsin Yazıcıoğlu davası'nda eski istihbaratçının yargılanmasına devam edildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu\'nun, 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümüyle ilgili, aynı zamanda FETÖ/PDY soruşturmasından Ankara\'da tutuklu bulunan dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen\'in Kahramanmaraş\'ta yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş\'in eşi Yasemin Güneş, avukatlar ve parti yöneticileri katıldı. Aynı zamanda FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklu bulunan Dursun Özmen, duruşmaya Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi\'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, Dursun Özmen\'e, Kayseri Valiliği\'ne geçtiği, Muhsin Yazıcıoğlu\'nun kaburgası ve ayağının kırık olduğu yönündeki bilgi notunu sordu. Özmen, bilgiye telsiz kayıtları, gazete ve internet haberlerinden ulaştığını söyledi. Sorgunun ardından mahkeme başkanı davayı 6 Mart 2018\'e erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan BBP Lideri Mustafa Destici, mahkeme sürecini takip ettiğini belirterek, \"Geçmiş duruşmalarda birtakım istenen belgeler tamamlanmadığı için, gelmediği için, avukatlarımızın iddialarının araştırılması için, mahkeme 6 Mart 2018 tarihine ertelendi. O gün Allah nasip ederse biz yine burada olacağız. Ama bu bir kişinin yargılandığı mahkeme. Esas Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının şehadet süreciyle ilgili Kahramanmaraş\'ta süren bir ana soruşturma davası vardı. Biliyorsunuz 2016\'nın Haziran ayı içerisinde takipsizlik kararı verildi. Biz de darbeden 2 gün önce 13 Temmuz\'da buraya gelerek karar itiraz etmiştik. Bu davanın da tüm unsurlarıyla birlikte aydınlatılana kadar takipçisi olacağız\" dedi.

Yazıcıoğlu Ailesi\'nin avukatı Selami Ekici ise sanık Dursun Özmen\'in FETÖ\'nin çok önemli bir adamı olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Ekici, sanığın, helikopterdeki uçuş bilgilerinin yer aldığı cihazları söken Aydın Özsıcak ve Davut Uçum\'un da içinde bulunduğu örgütün askeri kanadında önemli bir yere sahip olduğunun belirlendiğini söyledi. Avukat Ekici, şunları kaydetti:

\"Mahkeme, taleplerimiz doğrultusunda o dönem Maraş\'ta görev yapan tüm istihbarat elemanlarının, Göksun\'da, Çağlayancerit\'te ve özellikle Kayseri İstihbarat Müdürlüğü\'nde görev yapan tüm görevlilerin isim listesini ve bunlar hakkında FETÖ/PDY\'den işlem yapılıp yapılmadığı noktasında bilgi istedi. İnşallah bu bilgi geldiği taktirde bu işin bu örgütlü yapı olduğu noktasında elimizde daha somut delillerin olacağı açıktır.\"

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