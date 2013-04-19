Muhsin Kızılkaya: Hiçbir enayi Kürt yoktur ki...

Akdeniz Bölgesi Akil İnsanlar heyetinde yer alan Muhsin Kızılkaya, "Akdeniz sahil koyunun yarısı Kürtlerin elindedir. Hiçbir enayi Kürt yoktur ki buraları size bırakıp Hakkari ya da Şırnak'a elini kolunu sallaya sallaya gidecek" dedi.



'Evde Kürdüm dışarıda Türk'



Radikal Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin'in TRT Türk'te yayınlanan "Görüş Farkı" programına katılan Akdeniz Bölgesi heyetinde yer alan Muhsin Kızılkaya, "Evde Kürdüm, sokakta Türk" dedi.

Kendilerini protesto eden İşçi Partililerle de dalga geçen Kızılkaya, "6 tane İşçi Partili geldi. İçlerinde işçi yoktu. 13-17 yaşlarında öğrencilerdi. Hakikaten onlara çok üzüldüm. Dedim 'gidip saçlarını okşayalım'. Çok zavallı bir durum... Bazı sloganlar üretmişler ama onun ne anlama geldiğini de bilmiyorlar. Amerikan emperyalizmi falan gibi şeyler söylüyorlar. Sonra gitti bu çocuklar. Böyle insanın şeker veresi geliyor" dedi.



'Bundan sonra kimse Kürtlerin eline silah veremez'



Muhsin Kızılkaya, Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'taki açıklamasından sonra silahlı Kürt isyanının bittiğini söyledi. "Çözüm Süreci" konusunda "sıfır kaygı" taşıdığını vurgulayan Kızılkaya, Bundan sonra kimse Kürtler'in eline silah veremez." dedi.



'Akdeniz sahil koyunun yarısı Kürtlerin'



Kızılkaya, Akdeniz Bölgesi'nde karşılaştıkları "bölünme" kaygılarına verdiği cevabı ise şöyle anlattı:



"İki tane soru var: 'Bölünür müyüz' ve 'Acaba Kürtlere ne verildi de silah bırakılıyor'? Ülkenin doğusunda 'Ne verdiler de silah bırakıyoruz'; batısında ise 'Ne verdiler de barışıyoruz' soruları var. Bunlar birbirini tamamlayan iki sorudur. Ben dedim ki Türkiye Cumhuriyeti Kürtlere sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir şey verdi. Şimdi size açıklayacağım ve siz şok olacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti Kürtlere kendi kimliklerini iade ediyor. Bu verebileceği kocaman bir toprak parçasından daha değerli bir şeydir. Akdeniz sahil koyunun yarısı Kürtlerin elindedir. Hiçbir enayi Kürt yoktur ki buraları size bırakıp Hakkari ya da Şırnak'a elini kolunu sallaya sallaya gidecek. Onun için siz kaygılanmayın böyle bir şey yok yani..."