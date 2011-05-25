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MUHLİS ÇİPLİ'NİN CESEDİNE ULAŞILDI  KARABÜK (A.A)

25 Mayıs 2011 11:40

-MUHLİS ÇİPLİ'NİN CESEDİNE ULAŞILDI  KARABÜK (A.A) - 25.05.2011 - Karabük'ün merkeze bağlı Belen köyünde yapımı devam eden hidroelektrik santralinin (HES) içindeki tüneli su basması sonucu içeride mahsur kalan işçilerden Muhlis Çipli'nin cesedine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, kurtarma çalışmalarını yürüten İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, işçinin kurtarılması için Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi'nden dalgıç talebinde bulundu. Bölgeye gelen Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi ekibi, yaptıkları aramalarda, mahsur kalan işçi Muhlis Çipli'nin cesedine ulaştı. Çipli'nin cesedi Karabük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dün akşam Karabük'ün merkeze bağlı Belen köyünde yapımı devam eden hidroelektrik santralinin içindeki tünelinin su basması sonucu içeride mahsur kalan işçilerden Naci Çeri (23), Abdurrahman Eran (40) ve Veysel Kaçan (40) tünelden sağ olarak kurtarılmıştı.

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