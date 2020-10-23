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Muhittin Böcek'in son durumuna ilişkin hastaneden açıklama

23 Ekim 2020 19:38

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişmeler olduğu ancak kritikliğini koruduğu bildirildi.

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