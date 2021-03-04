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Muhittin Böcek duyurdu: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanları, 8 Mart'ta izinli sayılacak

04 Mart 2021 17:02

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde belediyedeki kadın çalışanların bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

antalyakadın8 mart
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