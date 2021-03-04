Muhittin Böcek duyurdu: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanları, 8 Mart'ta izinli sayılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya’yı geliştiren ve güzelleştiren projelerini kadın çalışanları ile birlikte gerçekleştirdiklerini" belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde pozitif ayrımcılık yaparak, kadın çalışanlara bir gün idari izin verme kararı aldıklarını açıkladı.

Belediyede, vatmanlıktan, itfaiye erliğine, güvenlik görevlisinden, otobüs şoförlüğüne her kademede kadınların görev aldığını belirten Böcek, belediye hizmetlerine kadın eli değdiğini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kadınların emeğine ve fikirlerine büyük önem verdiklerini belirterek, kadına verdikleri değerin bir göstergesi olarak genel sekreterlik dahil belediyenin en önemli makamlarını kadınlara emanet ettiklerini ifade etti.